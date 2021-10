Grow: Song of the Evertree, abbiamo provato la beta di questo curioso sandbox

Questo non è un male, anzi, il contrario: il titolo Prideful Sloth sceglie di donare al proprio gioco uno stile artistico colorato, pacioccone, quasi paffuto, bambinesco, molto rotondo e astratto e di unirlo a meccaniche tipiche dei giochi sandbox come coltivazione, pulizia, raccolta, costruzione. Va detto che le prime due ore servono da tutorial, ci vuole un po' per entrare nel mood.

505 Games è un publisher decisamente prolifico e variegato: la casa italiana è riuscita a imporsi nel tempo come punto di riferimento per titoli anche eccellenti, tormentoni, prodotti più ricercati. Abbiamo provato la beta di Grow: Song of the Evertree e le prime impressioni a caldo sono tiepide. Si tratta di un gioco che prova a fondere meccaniche sandbox, elementi di costruzione ed esplorazione, un sottofondo narrativo e uno stile artistico che possiamo definire sognante, con un risultato che a nostro modo di vedere prova a collocarsi su una fascia di pubblico abbastanza teenager.

Gli ultimi alchimisti

Il mondo di Alaria è solare e colorato

Alaria è il nome del mondo di gioco, un multiverso rarefatto un tempo felice e ora vittima dell'avanzata dell'avvizzimento. Purtroppo questa malvagità ha conquistato tutto, anche l'Evertree, l'albero della creazione e luogo dove erano ospitato tanti mondi. Sono fuggiti tutti tranne noi, i protagonisti affidati a un editor abbastanza semplice e, per ora, non troppo fornito, gli ultimi alchimisti in grado di poter fare qualcosa per lottare contro questa progressione malvagia. Saremo aiutati da un libro in stile disneyano, da una pentola dove provare a realizzare qualche formula alchemica e da una sorta di grifone, capace di portarci un po' ovunque sull'albero. Il prodotto mostra subito gli attrezzi a disposizione per prendere pratica con le meccaniche sandbox: annaffiatoio, martello, falce, accetta e via dicendo, tutti attrezzi che serviranno per superare i primi tutorial.

Ora, lentamente si entra nel gameplay in quella che è una piccola isola quasi fluttuante, agganciata a uno dei rami dell'immenso albero: le azioni che ciclicamente dovremo effettuare, in realtà, non hanno molto mordente, scorrono via in maniera fluida tramite un semplice susseguirsi di tasti premuti. Tre colpi per rompere la roccia, un colpo per l'erba, innaffiare, prendere l'insetto con il retino, il tutto con un sistema di movimento abbastanza pattinante e senza inerzia. Abbiamo finito, è ora di tornare alla base per poi, il giorno dopo, tornare lì per far crescere giorno dopo giorno il numero di azioni da fare, piante da innaffiare, elementi da distruggere in quella che è una progressione per migliorare quell'isoletta sperduta.

Il flusso di gioco, nella prima ora, è abbastanza inconsistente, ma l'idea che ci siamo fatti è che l'approccio è orientato o a chi apprezza moltissimo quel tipo di approccio al gameplay, o a una fascia anagrafica ancora teenager. Il terzo giorno dovremo prendere pratica con altri comandi, altri strumenti, il tutto per ora a un livello di lettura piuttosto immediato, senza particolare profondità. Anche il Canto, abilità del nostro protagonista, utile per far crescere le piante e portare un po' di luce nel mondo, si inserisce nel giro di tasti da premere e azioni giornaliere da fare.