Harold Halibut e Stellar Blade sono i giochi più attesi di aprile

Ci lasciamo già alle spalle il primo trimestre dell'anno e accogliamo un nuovo mese che sembra carico di promesse sul fronte videoludico, come dimostra anche l'elezione dei giochi più attesi di aprile, ovvero Harold Halibut e Stellar Blade. Non potrebbero esserci scelte più differenti, ma questo non fa che dimostrare la notevole varietà di esperienze che ci aspettano nel corso delle prossime settimane, nonché le tendenze evidentemente diverse tra lettori e redazione, per quanto riguarda i gusti videoludici in questo caso. Nel frattempo, ci lasciamo indietro un marzo che ha visto l'uscita di diversi titoli di grande interesse, mantenendo un livello qualitativo alto già in questa prima frazione dell'anno. Mentre persistono le voci su una possibile PS5 Pro in arrivo quest'anno, il probabile Nintendo Switch 2 (o come si chiamerà) da parte della casa di Kyoto forse all'inizio del 2025 e vengono avvistati nuovi modelli di Xbox, il prossimo periodo si configura come un momento di transizione generale, ma questo ha poco a che fare con l'uscita dei giochi, vista anche la quantità di tempo richiesta, ormai, per portare a termine lo sviluppo di questi. Il ruolino di marcia del mercato prosegue inesorabile a prescindere dai ricambi generazionali e c'è da notare, peraltro, che il mese di aprile porterà con sé altre due ex-esclusive Xbox su PS5, ovvero Grounded e Sea of Thieves, poco rappresentate nei sondaggi visto che non si tratta propriamente di giochi "nuovi", ma comunque significativi dei cambiamenti attuali nell'industria.

Il più atteso dalla redazione No Rest for the Wicked ha uno stile grafico davvero particolare Con un certo distacco dagli altri, Harold Halibut è il gioco più atteso dalla redazione di Multiplayer.it, per quanto riguarda aprile 2024. Ha in effetti le carte in regola per essere ricordato come uno dei titoli già significativi del mese in questione, vista la sua particolarità che emerge a diversi livelli: si tratta di un'avventura grafica che si preannuncia molto originale come storia e ambientazione, e anche la sua stessa esecuzione emerge come qualcosa di unico, almeno nel panorama attuale. È infatti un gioco costruito interamente con la tecnica dello stop motion, un sistema di costruzione di personaggi e ambientazioni totalmente "artigianale" che ha pochi esempi nella storia del videogioco, ma in grado di rimanere ben impresso nella memoria, come abbiamo riferito anche nel nostro speciale dedicato ai titoli di questo tipo. Secondo classificato è No Rest for the Wicked, il nuovo titolo di Moon Studios che ha catturato subito l'attenzione di tutti, grazie anche ai precedenti del team in questione. Children of the Sun sembra proprio essere un'altra irresistibile follia da Devolver Digital Si tratta infatti degli autori di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, che in questo caso si sono voluti cimentare in qualcosa di decisamente diverso, trattandosi di un action RPG con caratteristiche tecniche che lo avvicinano parzialmente anche ai souls-like, sebbene non rientri propriamente nel sottogenere in questione. La straordinaria direzione artistica è ciò che collega Ori al nuovo titolo, che per il resto si presenta totalmente differente ma assolutamente intrigante. In terza posizione troviamo poi un pari merito tra Children of the Sun, strano puzzle misto a sparatutto di precisione da parte di Devolver, e Stellar Blade, l'action coreano in esclusiva su PS5.