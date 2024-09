IFA 2024: le innovazioni tecnologiche più bizzarre e curiose che abbiamo visto in fiera

IFA 2024 è stata tutta incentrata sul futuro dell'IA, ma in mezzo a tante novità software ci siamo imbattuti in alcune innovazioni tecnologiche che magari diverranno realtà.

L'IFA 2024 si è concluso da una settimana, ma abbiamo necessitato di qualche giorno per riordinare le nostre idee, riguardare le foto dei giorni in fiera e per renderci conto che, nonostante il focus spropositato sull'intelligenza artificiale, e quindi sul software, alla fine qualche pezzo di hardware particolare, innovativo e bizzarro lo abbiamo visto anche quest'anno. A seguire vi mostreremo quindi le 5 cose che ci hanno colpito di più, non necessariamente inedite ma comunque per qualche motivo impressionanti da vedere dal vivo: ecco quindi le innovazioni tecnologiche più bizzarre e curiose che abbiamo visto in fiera.

Micro LED 163 pollici Con il mercato dei TV di grandi dimensioni che guadagna sempre più terreno, TCL non si è limitata a creare un TV mini LED da 115 pollici e ad immaginare che un TV da 130" sia il massimo che (forse) vedremo. La compagnia cinese da qualche tempo porta in fiera anche un gigantesco televisore Micro LED da 163 pollici. Anche se non è un pannello unico, ma un vero e proprio mosaico di piccoli pannelli quadrati e senza bordi, vederlo dal vivo fa davvero impressione. Il TV Micro LED da 163 pollici di TCL A livello pratico, però, è davvero difficile che lo vedremo mai in commercio: i pannelli che compongono il TV, infatti, sono molti e molto costosi. In generale, poi, immaginare di aumentare ancora di più le dimensioni dei TV in vendita comincia a porre sfide logistiche di ardua soluzione. D'altronde già oggi farsi arrivare a casa un TV da più di 90 pollici non è una passeggiata, figuriamoci con TV ancora più grandi.

OLED trasparenti E a proposito di tecnologie in rapida ascesa, gli OLED trasparenti ormai non sono più solo un concept e ad IFA 2024 li abbiamo visti in diversi stand, come in quello LG, dove erano usati per dare informazioni ai visitatori. Qualche tempo fa la stessa LG ha realizzato un display OLED Ultra HD da 77 pollici trasparente e flessibile. Uno dei molti OLED trasparenti che abbiamo visto in fiera Ma al di là dell'uso "aziendale" questa tipologia di TV può diventare facilmente un lussuoso oggetto di design, da abbinare magari a quei TV che puntano a rimanere sempre accesi per mimetizzarsi negli ambienti come se fossero un dipinto.

Acer Project DualPlay Purtroppo di Project DualPlay di Acer non abbiamo potuto fare video, ma l'idea di un portatile con un controller nascosto sotto il trackpad è una delle più originali e affascinanti della fiera. Certo, c'è il problema dell'ergonomia e di dove mettere la batteria, ma alla fantasia non vanno mai posti limiti, no? In ogni caso se volete approfondire trovate tutte le informazioni nel nostro provato.

Lenovo Auto Twist AI PC Un altro laptop sorprendente è il Lenovo Auto Twist AI PC. Questo portatile convertibile in tablet è infatti dotato di una piccola cerniera meccanica, che gli permette di muoversi in varie direzioni a seconda dei comandi che riceve. E persino esibirsi in un balletto di danza classica! Anche in questo caso i dubbi non mancano, soprattutto a livello di durata della cerniera, ma Lenovo sembra interessata a portare qualcosa del genere sul mercato prima o poi. Per le specifiche e i comandi disponibili vi rimandiamo all'articolo dove vi abbiamo presentato questo laptop che segue la nostra voce. Lenovo Auto Twist AI PC