Il nuovo video di A Quiet Place: The Road Ahead è dedicato al sistema stealth

Saber Interactive, qui in veste di editore, e lo studio di sviluppo italiano Stormind Games hanno pubblicato un nuovo video diario di sviluppo di A Quiet Place: The Road Ahead , dedicato al sistema stealth e a tutti i sistemi correlati, ossia a come il personaggio principale potrà nascondersi dalle creature e come sarà gestito il rumore. Parliamo di uno dei principali sistemi di gioco, insomma, quindi decisamente importante da conoscere e padroneggiare.

Siate silenziosi

A illustrarlo è Manuel Moavero, il lead game designer di Stormind Games, che ci spiega come il giocatore dovrà muoversi il più silenziosamente possibile, sfruttando tutti gli strumenti a sua disposizione a suo vantaggio. Sarà possibile nascondersi nei cespugli o dietro degli oggetti, perfino nelle scatole di cartone (Metal Gear Solid insegna).

Avremo a disposizione una torcia elettrica, per vedere ed evitare tutto ciò che può creare rumore, e un fonometro, che misurerà i suoni che stiamo emettendo, confrontandoli con quelli ambientali. Più i suoni ambientali saranno forti, più potremo fare rumore anche noi (rimanendo sempre sotto la soglia degli altri).

Nel video vengono spiegati anche altri sistemi, come l'uso della sabbia per creare dei sentieri silenziosi, o quello delle bottiglie per creare distrazioni. L'importante e non fare rumore se non si vuole essere immediatamente attaccati dai mostri.

A Quiet Place: The Road Ahead è un gioco horror single player ispirato alla celebre serie cinematografica di Paramount Pictures, in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S il 17 ottobre 2024. Attualmente il gioco è già prenotabile al prezzo di 29,99 euro. Nel precedente video diario di sviluppo si è parlato del lato sonoro.