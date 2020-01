Kingdom Hearts 3 Re:Mind, due video del concerto e nuovi dettagli sul DLC

Kingdom Hearts 3 Re:Mind verrà celebrato dalla Kingdom Hearts Orchestra con il concerto World of Tres, che possiamo vedere in due estratti video pubblicati da Square Enix.



Alcuni utenti hanno fatto caso a un particolare curioso, tuttavia: i trailer in questione si aprono con una classificazione ESRB diversa rispetto a Kingdom Hearts III, a indicare contenuti differenti nell'espansione.



Nello specifico, sono stati aggiunti gli elementi "mild blood" e "mild language", nonché "use of alcohol". Fanno riferimento al concerto o a Re:Mind?



Lo scopriremo il 23 gennaio, al lancio del pacchetto su PS4, mentre la versione Xbox One arriverà il 25 febbraio.