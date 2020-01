Asus Republic of Gamers, tutti i prodotti in uscita a gennaio 2020

Asus Republic of Gamers vedrà l'uscita a gennaio 2020 di diversi prodotti: dai mouse alle cuffie, dagli alimentatori alle schede video. Ecco i dettagli.



Republic of Gamers (ROG) è il brand di ASUS focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni, hardware e software, più evolute per il gaming. A gennaio sono previsti gli arrivi in Italia di numerose novità targate ROG, annunciate a livello globale nei mesi scorsi.



ROG Chakram - Arrivo previsto prossima settimana (20-24 Gennaio)

Uno dei prodotti sicuramente più attesi è il ROG Chakram, un nuovissimo mouse gaming con un joystick programmabile e rimovibile che rivoluziona l'esperienza di gioco.



La flessibilità è il suo punto di forza, permette infatti di collegarsi facilmente tramite il dongle USB a 2,4 GHz o, quando la durata della batteria diventa il desiderio principale, Bluetooth LE, per massimizzare l'autonomia. È ovviamente possibile la classica connessione via cavo USB.



La batteria ha un'autonomia massima di 79 ore di gioco in modalità wireless a 2,4 GHz ed è anche possibile sfruttare la tecnologia Qi per ricaricare il mouse in modalità wireless con dispositivi compatibili, come il ROG Balteus Qi.



ROG Strix GO 2.4 - Arrivo previsto nell'ultima settimana di gennaio

Le ROG Strix Go 2.4 sono il primo headset gaming al mondo con un dongle USB-C da 2,4 GHz per connessioni wireless ultra stabili su PC, PlayStation, Xbox, dispositivi mobile e Nintendo Switch. Le nuove ROG Strix Go 2.4 sono leggere, si caricano velocemente e hanno una batteria a lunga durata per sessioni di gioco senza sosta.



Il microfono con cancellazione del rumore gestito da intelligenza artificiale garantisce comunicazioni cristalline in qualsiasi ambiente e grazie ai driver ASUS Essence da 40 mm si può sfruttare un audio di altissima qualità con bassi ottimizzati per un'esperienza sonora immersiva anche in movimento.



ROG Theta 7.1 - Arrivo previsto 29 Gennaio

Altro prodotto molto atteso della linea ROG sono le ROG Theta 7.1. Le Theta 7.1 sono delle cuffie gaming premium con audio surround 7.1 e 8 driver Essence, il primo headset del suo genere ad avere un microfono con cancellazione del rumore intelligente che assicura una comunicazione in-game perfetta.



Il connettore USB-C permette ai giocatori di godersi l'audio surround 7.1 su PC, console e dispositivi mobile, mentre la qualità costruttiva e il design ergonomico garantiscono massimo comfort anche dopo lunghi utilizzi.



ROG Strix Impact II - 24 Gennaio

L'impact si aggiorna con questa seconda versione. Il design si rinnova con un formato che si adatta sia a mancini che a destrimane, una scocca semi-trasparente, un peso di 79g, 5 tasti programmabili e illuminazione RGB. sensore arriva a 6.200 DPI.



ROG Strix PSU 550W Gold - Disponibile dal 20 Gennaio

Dopo il successo riscosso con il Thor (850 e 1200W), la linea di PSU targata ROG si allarga sempre di più. Abbiamo visto arrivare infatti i modelli ROG Strix 750W e Strix 650W, dal prossimo lunedì dovrebbe arrivare in Italia anche il modello più "entry" da 550W.



ROG Strix Slice (mousepad) - Disponibile

ROG Strix Slice tappetino portatile a basso attrito con base in silicone che garantisce massima stabilità anche durante le azioni più frenetiche. La sua particolarità, oltre alla superficie leggermente più ruvida, è la texture: questo nuovo tappetino sfoggia infatti un logo ROG che si illumina al buio.



ROG Strix 2080 Ti, ROG Strix LC e ROG Delta White Edition - Disponibili

Abbiamo avuto modo di apprezzare all'ultimo CES un concept di build ROG totalmente bianca. Questa nuova colorazione, in edizione speciale, di alcuni prodotti più iconici della lineup ROG è arrivata finalmente anche in Italia. Al momento sono disponibili infatti la scheda video ROG Strix 2080Ti, il cooler ROG Strix LC -sia 240 che 360 - e le cuffie ROG Delta, tutti in edizione speciale White Edition.



ROG Chariot / Sedute ROG - Possibile arrivo

Da quando sono state annunciate sono diventate il sogno di molti gamer. Gennaio dovrebbe essere il mese in cui vedremo finalmente le fantastiche sedute gaming ROG sbarcare in Italia.