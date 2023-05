La corsa alla grafica sta limitando i videogiochi?

Il dirompente ingresso sul mercato di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, e soprattutto la valanga di punteggi perfetti che l'opera di Nintendo EPD è riuscita a raccogliere, hanno riacceso un dibattito che riemerge con cadenza regolare fin dall'alba della discussione attorno ai videogiochi. Quanto è importante la fedeltà grafica ? Quanto incidono la qualità delle texture e quello che viene impropriamente definito 'comparto tecnico' sul valore di un'opera? Delle risposte corrette e insindacabili a queste domande probabilmente non esisteranno mai, perché l'importanza che si attribuisce a questi elementi è strettamente dipendente dalla sensibilità e il metro di giudizio di ciascun osservatore.

L'evoluzione della grafica e l'asintoto tecnologico

Il passaggio alle tre dimensioni è un balzo praticamente irripetibile

Per decine di anni al progredire della tecnologia è corrisposta anche un'inevitabile maturazione delle idee e della creatività: il balzo fra le due e le tre dimensioni - che ovviamente ha rappresentato un unicum irripetibile - ha permesso a centinaia di artisti di mettere in scena meccaniche di gioco che fino ad allora si potevano solamente immaginare; l'esordio di Ultima Underworld e la sua evoluzione in System Shock, che proprio in questi giorni è tornato in forma di remake, impiantarono il seme delle grandi rivoluzioni poi avvenute su console. Se The Legend of Zelda: Ocarina of Time posizionava gli appassionati nel cuore di una Hyrule da esplorare in modo semi-libero, osservando da lontano la vetta della Death Mountain con la consapevolezza di poterla raggiungere, l'affinamento degli hardware ha reso possibile per case come Rockstar Games mettere in scena intere metropoli riprodotte in maniera fedele in cui muoversi senza soluzione di continuità. Probabilmente Nintendo con la prima avventura tridimensionale di Link avrebbe voluto costruire la medesima architettura, ma semplicemente le possibilità offerte dal Nintendo 64 non avrebbero mai consentito un simile approccio.

Questa è stata la corrente che ha segnato l'interezza degli anni '90 e la prima metà dei 2000: l'avvento delle nuove tecnologie, nella maggior parte dei casi, modificava prima di tutto il modo di giocare, per poi incidere sulla scala e sull'ambizione delle produzioni. Grand Theft Auto III metteva in scena una città? Bene, San Andreas ne avrebbe introdotte tre nei confini di una regione interconnessa. The Legend of Zelda: Ocarina of Time era un eccellente collage di mappe separate? The Wind Waker per GameCube sarebbe stato costruito in mezzo a un oceano nel quale navigare in libertà. Anche la lenta evoluzione delle tecnologie più giovani, come ad esempio il gaming online, portava sempre all'emersione di correnti creative inedite, stravolgendo di volta in volta le sorti del mercato. Ci fu il boom degli sparatutto in multigiocatore, quello dei MMORPG, quello dei videogiochi open-world, l'esordio dei controller con sensori di movimento, la nascita delle grandi avventure cinematografiche in tempo reale. Insomma, fu una lunga era durante la quale all'avvento delle macchine next-gen corrispondeva sempre la comparsa di videogiochi nuovi, talvolta persino di nuovi modi di giocare.

Il miglioramento grafico sarà sempre minore al netto di investimenti sempre crescenti

Tale spinta ha iniziato a rallentare a partire dalla settima generazione di console, in seguito al lancio di PlayStation 3 e Xbox 360, momento in cui è risultato chiaro che non ci sarebbero più stati enormi balzi successivi all'epoca dei 128 bit. O meglio, ci sarebbero sempre e comunque state delle impennate, ma prevalentemente nel contesto della fedeltà grafica. Ed è stato allora che ha preso forma l'asintoto tecnologico, nel momento in cui la crescita ha assunto i connotati di una curva tendente all'infinito, confine oltre il quale per ottenere miglioramenti sempre più leggeri bisogna investire una quantità sempre crescente di risorse.

Se l'esborso necessario per restare competitivi nella grafica aumenta costantemente, gli altri fattori di produzione restano pressoché invariati, incappando in quella che in economia viene definita la legge dei rendimenti decrescenti. Solamente nel corso degli ultimi cinque anni i costi di sviluppo dei titoli AAA hanno avuto un incremento medio fra il 100% e il 150%, al punto che le software house contattate dalla CMA durante l'indagine Microsoft-ABK hanno dichiarato che i videogiochi previsti per la pubblicazione nel biennio 2024-2025 possono contare su budget di produzione generalmente superiori ai $200 milioni. A margine, se a metà dei 2000 The Elder Scrolls: Oblivion fu realizzato da circa 70 persone e la creazione dell'originale Assassin's Creed coinvolse 150 sviluppatori, Assassin's Creed: Origins ha impiegato più di 1000 persone, mentre Cyberpunk 2077 ne ha messe all'opera oltre 500 - senza contare l'outsourcing - in modo da rispondere prevalentemente alla crescita della quantità di asset e all'incremento del dettaglio grafico.

Oggi la componente grafica impegna centinaia di sviluppatori, talvolta a discapito di altri elementi dei progetti

Quello della fedeltà grafica è diventato un segmento imprescindibile dell'industria AAA, tanto da assorbire spesso la maggior parte dei fattori produttivi dei grandi studi di sviluppo. Ciò non significa assolutamente che l'investimento nella grafica costituisca uno spreco; in primo luogo perché una preponderante fetta del pubblico di massa riserva grande attenzione alla qualità dell'estetica e al "realismo", e inoltre perché numerose software-house spingono il comparto tecnico vicino al limite della propria epoca nel perseguimento di filosofie ben precise. Due esempi virtuosi sono Red Dead Redemption 2 dei Rockstar Studos e The Last of Us Parte 2 di Naughty Dog: se il primo non conosce comparativi nella messa in scena di un mondo aperto che sia funzionale al racconto, grazie alla rappresentazione della natura, alle routine dei personaggi e a dozzine di altri elementi fuori dalla portata dei piccoli sviluppatori, il secondo si cimenta in un romanzo interattivo che sfrutta al massimo le caratteristiche del medium videogioco rendendo la fedeltà grafica una tessera indispensabile per la soluzione del puzzle.