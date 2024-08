La guida definitiva alla Gamescom: eventi, date e tutto quello che c'è da sapere

Insomma, dal punto di vista degli eventi, quest'anno la fiera di Colonia sembra essere particolarmente fiacca. Se vogliamo è un riflesso della crisi dell'industria tradizionale , che in effetti ha poco da festeggiare tra chiusure di studi di sviluppo e licenziamenti vari. Comunque sia, dopo la morte dell'E3 anche la Gamescom ha perso parecchio smalto per quel che riguarda le conferenze dal vivo, con gli editori più grossi che ormai preferiscono organizzare eventi autonomi , invece di aderire a dei maxi contenitori in cui rischiano di non riuscire a far passare al meglio i loro titoli. Comunque sia, per i dettagli su tutto quello che possiamo aspettarci dalla Gamescom 2024, c'è la nostra guida definitiva . Seguiteci per avere le informazioni che vi servono per godervela al massimo.

Agosto, per l'industria dei videogiochi, è da decenni il mese della Gamescom . Stiamo parlando della più importante fiera consumer del settore, sopravvissuta nonostante la crisi dell'E3 e di altri eventi dal vivo. Quest'anno si svolgerà dal 21 al 25 agosto e sarà concentrata più sulla fiera in sé che sugli eventi esterni. Sarà quindi teatro soltanto di due conferenze, l'Opening Night Live di Geoff Keighley e il Future Game Show , di cui parleremo in un paragrafo dedicato. Tra i produttori hardware ci sarà soltanto Microsoft con Xbox , ma senza showcase. Nonostante ciò possiamo attenderci molte nuove informazioni sui circa 60 giochi che presenti nello stand verde crociato, che saranno oggetto di streaming dedicati durante la fiera.

Cos’è la GamesCom e dove si svolge

Come accennato, la Gamescom è la più grande fiera consumer del settore per numero di presenze, non solo in Europa ma in tutto il mondo. Considerate che le ultime edizioni hanno fatto registrare spesso più di 300.000 visitatori, a parte le edizioni del 2020 e del 2021 che sono state soltanto virtuali per via della pandemia di COVID.

Un paesaggio di Colonia

La Gamescom si tiene nella città di Colonia, in Germania, a partire dall'estate del 2009. Nacque per volontà del Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU), l'associazione federale del software interattivo per l'intrattenimento, che la pensò come sostituta della Games Convention di Lipsia. L'obiettivo era quello di non causare una ferita insanabile all'industria dei videogiochi tedesca. Come le precedenti, l'edizione 2024 si svolgerà negli spazi della Koelnmesse, una struttura enorme che ormai i videogiocatori hanno imparato a conoscere e apprezzare per l'ottima organizzazione.

La folla è sempre enorme alla Gamescom

Come già riportato, la Gamescom 2024 inizierà mercoledì 21 agosto 2024 e terminerà domenica 25 agosto 2024. Come ogni anno, la stampa avrà una giornata di accesso anticipato, per provare i giochi e intervistare gli sviluppatori presenti. Nel caso vogliate partecipare, potete acquistare i biglietti d'ingresso dalla pagina ufficiale della fiera. I prezzi variano a seconda del giorno scelto e dell'orario di accesso.