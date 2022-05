La storia dei videogiochi di calcio

Basti vedere come uno dei titoli più venduti regolarmente ogni anno sia proprio FIFA, altra serie dalla lunga storia che meriterebbe probabilmente un approfondimento a sé stante. D'altra parte, abbiamo deciso di ripercorrere un po' la genesi e l'evoluzione delle simulazioni di calcio proprio partendo da una notizia dal sapore storico: il divorzio tra Electronic Arts e la FIFA , che imporrà l'adozione di un nuovo titolo per la celeberrima serie sportiva.

Se a questo aggiungiamo poi alcune affinità elettive, come la vicinanza del Regno Unito allo sport in questione e la sua fervente attività di sviluppo per buona parte degli anni '80, è facile vedere come le caratteristiche comuni fra il calcio e il videogioco siano diverse e abbiano dato via a una fruttuosa collaborazione i cui risultati sono ben visibili ancora oggi.

Le origini

NASL Soccer su Intellivision (1979)

I primi esperimenti con il calcio elettronico si confondono con i primordi del videogioco in generale: dopo l'avvento di Pong, verso la fine degli anni '70 cominciarono a diffondersi nelle case alcuni strani apparecchi da collegare alla TV, che sostanzialmente fornivano la possibilità di giocare a diverse varianti di Pong tra le quali inserivano in qualche modo anche una sorta di "calcio". Il Binatone TV Master IV, uno dei più noti e diffusi di questi dispositivi, aveva tra i giochi "preinstallati" anche un Football, sebbene il collegamento con lo sport vero e proprio fosse decisamente ardito. Di fatto, si trattava di una variante di Pong con doppie palette e delle "porte" ai bordi dello schermo che restringevano l'area in cui la pallina poteva uscire, simulando così il gol. La rappresentazione del calcio era così vaga ed ermetica che lo stesso gioco, in Nord America, veniva definito hockey, senza nemmeno dover apporre alcuna variazione alla struttura.

Nel 1979 si iniziò a intravedere qualcosa di più concreto con l'Intellivision, grazie all'arrivo di NASL Soccer da parte di Kevin Miller e Mattel. L'aspetto era ancora alquanto primitivo, ma la grafica aveva effettuato passi da gigante rispetto al simbolismo estremo delle prime macchine da videogioco. NASL Soccer, se non altro, metteva in scena una partita su una campo di calcio, con inquadratura laterale e strutturata in maniera simile alla dinamica effettiva dello sport in questione e con ben 22 giocatori in campo (sebbene solo 6 siano visibili di volta in volta nella porzione di schermo inquadrata).

Pele's Soccer, Atari, 1980

L'anno successivo fu la volta di un altro importante passo nell'evoluzione dei giochi di calcio: Pele's Soccer di Atari rappresentò infatti il primo esempio di titolo su licenza ufficiale, cosa che sarebbe poi diventata sempre più frequente negli anni successivi. Con inquadratura dall'alto e grafica ancora decisamente acerba, il gioco per Atari 2600 era ancora molto lontano da un gameplay raffinato, ma ci si avvicinava sempre più a un vero calcio simulato.

Pochi anni dopo, sulla stessa console, fu il turno di RealSports Soccer, che si basava su un'impostazione simile a NASL Soccer, ma con solo 3 giocatori contro 3 e nessun portiere, stranamente. Tuttavia, il titolo forse più particolare della prima metà degli anni '80 risulta essere Tehkan World Cup (di quella che sarebbe poi diventata Tecmo), un gioco arcade che replicava forse per la prima volta in maniera convincente una partita di calcio, con 11 giocatori per squadra e un campo rappresentato con notevole ricchezza di particolari.

Exciting Soccer, arcade (Alpha Denshi, 1983)

La caratteristica più bizzarra risiedeva però nel sistema di controllo, visto che prevedeva l'uso di un trackball per controllare i giocatori, cosa che rendeva peraltro la macchina piuttosto fragile. La sua evoluzione diretta fu la serie Exciting Soccer di Alpha Denshi, sempre per macchine arcade, che avviò un'evoluzione tecnica destinata a porre le fondamenta del genere da parte dell'industria nipponica, con risultati che sarebbero apparsi evidenti dopo alcuni anni. Nel frattempo, nel 1982 su ZX Spectrum usciva Football Manager, destinato a dare inizio a una storia parallela di videogiochi manageriali sul calcio, peraltro caratterizzata da numerosi casi di omonimia.