PS Plus, Xbox Game Pass, Switch Online: immagine confronta i tre servizi a colpo d'occhio

Immagine di confronto tra PS Plus, Xbox Game Pass e Switch Online

I servizi in abbonamento sono sempre più centrali nel mondo videoludico e tutti i produttori di console hanno i propri. Sono però servizi differenti, con prezzi e offerte diverse. Per aiutarvi, abbiamo quindi realizzato un'immagine di confronto che presenta i dettagli fondamentali di ogni servizio di Microsoft, Sony e Nintendo, ovvero PS Plus, Xbox Game Pass e Switch Online.

In questa immagine potete vedere quali sono i prezzi dei vari livelli di PS Plus, Xbox Game Pass e Switch Online, divisi a seconda del lasso di tempo al quale ci si può abbonare. Ovviamente non sono incluse offerte e non sono calcolati metodi per accedere ai servizi in modo speciale, come ad esempio la possibilità di trasformare il proprio Gold in Game Pass, pagando quindi meno. Non sono inoltre inclusi i prezzi della versione Famiglia di Switch Online, che permette di creare un gruppo di otto account che usano un solo abbonamento a 34.99€/12 mesi (Switch Online) e a 69.99€/12 mesi (Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo).

Inoltre, va notato che i giochi PS3 di PlayStation Plus sono accessibili solo tramite cloud e non in modo nativo. Parlando proprio dello streaming, precisiamo che il "No" nella sezione dedicata a Nintendo Switch Online fa riferimento solo all'accesso al cloud tramite abbonamento. La console propone specifici giochi in formato cloud e non serve un abbonamento per giocare ad essi.

