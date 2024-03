Le console sono sempre più per i vecchi?

Inutile girarci attorno, la verità è davanti ai nostri occhi e ogni giorno arrivano nuove conferme: il modello di business legato alle console non se la sta passando bene. Proprio oggi, per esempio, sono arrivati i dati di vendita americani e c'è da mettersi le mani nei capelli: se i giochi più o meno reggono, i soldi spesi in console si sono quasi dimezzati rispetto allo scorso anno.

Questo sarebbe dovuto essere l'anno più importante, quello della completa maturazione di hardware e cataloghi, eppure l'elettricità nell'aria è quasi del tutto assente. Anzi già si parla sempre più insistentemente di nuove console. Il guaio è che questa volta nessuno sembra sentirne davvero il bisogno perché la maggior parte degli utenti è ancora in attesa che Serie X|S e PS5 vengano sfruttate davvero a fondo, al contrario di Ps4 Pro e Xbox One X che arrivarono con le controparti già ai limiti delle loro capacità. Ma se anche Sony riuscisse a battere i dati di vendita di PlayStation 4, mancano all'appello tanti troppi videogiocatori . Ritorneranno o sono persi per sempre?

PlayStation 5 segna un -19%, ma va detto che non era facile ripetere i risultati eccezionali dello scorso anno; Switch scivola invece di un -27% pagando la mancanza di esclusive di peso e la naturale vecchiaia; Xbox frana con un rumorosissimo -64%, a conferma che la comunicazione ondivaga di Microsoft non sta giocando a favore della sua console. Il guaio è che, eccetto il caso Switch, per Sony e Microsoft questa discesa arriva a quattro anni dal debutto dell'attuale generazione, con un nuovo GTA alle porte e con il meglio che a quanto dicono deve ancora arrivare.

Chi va, chi torna

Chi spinge a questa rivoluzione è naturalmente Microsoft, che ha i numeri peggiori in ambito hardware: sono anni che l'ecosistema Xbox cerca di liberarsi dalle restrizioni delle console

Una PlayStation 5 Pro oggi servirebbe più a Sony per contrastare quel -19%, che ai suoi utenti. Domani se ne potrebbe discutere, anche se poi questa ulteriore potenza a cosa dovrebbe servire se al di là di pochi titoli, quasi tutti PlayStation tra l'altro, il gioco tipico si trova già perfettamente a suo agio sulle attuali console? Non ci sono i mezzi economici per sfruttare ulteriore potenza, per estendere ulteriormente il dettaglio; inizia inoltre a serpeggiare il dubbio che non ci siano nemmeno abbastanza utenti a ripagare sforzi così grandi. Non stiamo dicendo che non ci siano abbastanza videogiocatori in circolazione, ci sono eccome, ci riferiamo a quelli disposti a pagare 500 Euro uno strumento che serve soltanto a videogiocare. Potreste pensare che la maggior parte di chi compra una console lo faccia per i giochi più belli e innovativi del circondario, ma non è proprio così: il grosso degli acquirenti si ferma ai titoli più popolari: Fifa o chi ne fa le veci, Fortnite, Rocket League, Call of Duty, tutti brand oramai presenti anche su smartphone e spesso con risultati più che sufficienti al palato medio. Già con God of War scendiamo in quella che molti definirebbero una nicchia: ha venduto venti milioni di copie sì, da vedere poi quante a prezzo pieno, ma su una base installata di centoventi milioni di console.

Il business delle console è fermo al palo: è di successo, ma non cresce. L'industria in certi casi si sta addirittura contraendo. Peter Moore, a capo della divisione Xbox durante l'epoca 360, ha recentemente dichiarato ad Ign.com che ad oggi i giganti dell'intrattenimento hanno combattuto per il controllo del salotto, mentre negli ultimi anni i videogiochi si sono di nuovo spostati nelle camere da letto di youtuber, influencer, streamer o, aggiungiamo noi, nelle sale hobby dei grandi, nei PC portatili usati come fuga da una TV perennemente occupata o comunque non più così fondamentale.

C'è una nuova generazione di appassionati che non sa di che diavolo vi stiate lamentando, ci sentono parlare di un mondo che non gli appartiene. Il videogioco si vive in modo diverso, trasversale, ovunque, e le console non sembrano più allineate con lo stesso pubblico di massa che con tanta fatica hanno provato a ghermire. Non sono i videogiochi che non hanno successo, sono le console che oramai rappresentano un business troppo ristretto per giustificare certi investimenti.