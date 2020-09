Marbles at Night è la cosa più bella per le RTX 3090, una finestra sul futuro

Durante la presentazione delle nuove GPU Ampere sono stati mostrati tanti meravigliosi giochi potenziati dalle nuova schede di Nvidia. La cosa più bella mostrata, però, è la demo chiamata Marbles at Night, uno spettacolo in ray tracing in tempo reale in grado di girare su di una RTX 3090 in 1440p e 30 fotogrammi al secondo. Una finestra su quello che ci offrirà il gaming del futuro, ma che, per il momento, è solo un esempio di quello che la scheda video più potente al mondo può fare.

Questa demo, completamente giocabile e con una fisica calcolata in tempo reale, infatti, al momento non sarà distribuita da Nvidia, che però la usa per mostrare come potranno essere i giochi nel futuro, una volta che gli hardware come le RTX 3090 saranno alla portata di tutti. Una cosa non dietro l'angolo, visti i prezzi in Italia delle Nvidia RTX 3070, 3080 e 3090 e visto che una scheda nata per gli 8K riesce a gestire tutto sto ben di Dio ad una risoluzione di 1440p con Omniverse e DLSS attivati.

Per comprendere come si è arrivati ad avere un simile risultato il creative director di Marbles at Night Gavriil Klimov ha pubblicato anche un video del dietro le quinte di questa demo. Cosa ne pensate?