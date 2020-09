Fortnite: come ottenere 150 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 5 settembre 2020

150 V-buck gratis non si buttano via, su questo dovremmo essere tutti d'accordo. E dunque i possessori di Fortnite Salva il Mondo saranno felici di sapere che oggi 5 settembre 2020 sono tutti disponibili, fino all'una di questa notte. Vediamo dunque come ottenerli.

I V-buck gratuiti di Fortnite potranno essere ottenuti esclusivamente su Salva il Mondo, recandosi presso Tavolaccia e poi a Montespago, oggi 5 settembre 2020. In queste due diverse aree di gioco dovrete completare tre diverse missioni, al termine di ciascuna delle quali otterrete una parte della preziosa valuta di gioco. Poi quest'ultima potrà essere tranquillamente utilizzata per acquistare skin, balletti e oggetti cosmetici anche su Battaglia Reale (con Fortnite Stagione 4 a tema Marvel non mancheranno di certo occasioni interessanti).

Qui di seguito vi riportiamo le sfide di Tavolaccia per guadagnare i V-buck oggi 5 settembre 2020.

Cavalca il fulmine a Lungolago (Potenza Casa Base 23): 30 V-buck come ricompensa

Cavalca il fulmine nella Città Autunnale (Potenza Casa Base 23): 30 V-buck come ricompensa