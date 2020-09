Microsoft Flight Simulator è il gioco del mese di agosto 2020

In questa strana estate videoludica, in cui la pandemia ha sconvolto completamente i piani comunicativi standard dell'industria che peraltro si prepara anche all'arrivo di una nuova generazione di console, quello che non è venuto a mancare è l'apporto di nuovi giochi. Negli ultimi tre mesi abbiamo visto arrivare titoli davvero di enorme calibro sul mercato e anche agosto 2020 non ha fatto eccezione, tanto da rendere anche l'elezione del gioco del mese piuttosto combattuta tra due o tre titoli, sebbene il vincitore sia emerso in maniera abbastanza netta nel corso di entrambe le votazioni. In ogni caso bisogna evidenziare, anche in questo caso, la grande varietà di esperienze di gioco emerse durante il mese di agosto, che vanno dallo sportivo all'RPG, fino alla simulazione pura e all'action classico, tutti generi sparsi tra seguiti e anche diversi nuovi titoli specialmente per quanto riguarda le produzioni indie.



Tutto questo dimostra ancora una volta come i videogiochi siano in piena attività, a prescindere da quale sia la situazione economica e produttiva globale, in grado di fornire intrattenimento a 360 gradi con una pletora di esperienze e atmosfere diverse per tutti i gusti. La ricchezza dell'offerta su PS4 e Xbox One, peraltro, è un'ottima notizia anche per PS5 e Xbox Series X: per la prima volta nella storia, di fatto, il catalogo delle console di attuale generazione si trasferirà praticamente in maniera diretta alle nuove, dunque tutti i titoli per le piattaforme di adesso possono continuare ad avere pubblico anche sulle prossime, in una continuità sicuramente positiva per tutti.

La scelta della redazione I voti del sondaggio svolto all'interno della redazione si sono concentrati soprattutto su tre titoli principali, che sono infatti andati a costituire il podio di questa mandata del gioco del mese. Tra questi, tuttavia, emerge con una certa sicurezza Microsoft Flight Simulator come titolo migliore secondo lo staff redazionale. La simulazione di volo sviluppata da Asobo Studios e Microsoft mantiene la tradizione della serie, rimanendo un titolo poco adatto alla massa in quanto tutto impostato sul realismo, ma il traguardo tecnico raggiunto non può che farlo emergere come uno dei giochi più importanti di quest'ultimo periodo e non solo. L'uso combinato di diverse tecnologie ha consentito il raggiungimento di un livello di realismo incredibile fino a qualche anno fa, realizzando il sogno di rendere l'intero mondo una mappa di gioco liberamente esplorabile, con tanto di traffico aereo ed eventi meteorologici trasposti in tempo reale.



In seconda posizione troviamo Wasteland 3, nuovo capitolo della rinnovata serie di RPG il cui primo capitolo ha fatto la storia del genere, in particolare per quanto riguarda l'ambientazione post-apocalittica. InXile ha potenziato praticamente ogni aspetto del capitolo precedente in questa terza parte, dalla grafica ai sistemi di gioco fino alla costruzione della storia e dei dialoghi, arricchendo il tutto con un ottimo multiplayer cooperativo. In terza posizione c'è poi Fall Guys, vero e proprio nuovo fenomeno del mondo videoludico, essendo diventato uno dei titoli più noti in brevissimo tempo, grazie anche alla grande copertura attraverso gli streamer, ma in termini di multiplayer è un gioco davvero divertente. Ad una certa distanza, fuori dal podio segnaliamo poi il pari merito tra l'ottimo indie Spiritfarer e Captain Tsubasa: Rise of New Champions, a cui molti sono legati per ovvi motivi nostalgici.