I migliori artbook dedicati ai videogiochi

Fin dagli albori del game design, gli artisti hanno sempre cercato la chiave di volta che portasse i vari fruitori dei videogiochi, da loro minuziosamente ideati e disegnati, ad appassionarsi alle varie storie dei protagonisti e dei personaggi secondari presenti nelle opere. Per chi pensasse che il lavoro dietro ad un videogioco sia blando oppure avvicinabile da qualsiasi appassionato, sappia che è invero un lavoro stressante, duro, lungo, fatto di ricerca, pazienza, passione e dedizione. Tutta la mole di pensiero dietro ad un concept o anche ad una ambientazione deriva da un know-how personale di ogni singolo artista, che con il suo essere più profondo riesce a dare quel tocco di originalità e appeal che fanno diventare questo o quel titolo imperdibile dagli appassionati. Basti pensare al concept di Mario o di Pac-Man, o ancora al >DoomGuy, Guybrush Threepwood o a Duke Nukem. Si, stiamo parlando di concept arcaici, vecchi, ma iconici. Nessun appassionato di videogame che si possa chiamare così visualizza in un nano secondo uno dei protagonisti sopracitati. E perché? Semplicemente perché sono stati studiati bene, dal concept passando per il numero di pixel occupati dallo sprite, alla palette cromatica, dalle animazioni alla voce ( magari Pac Man no, ma il suo suono è inconfondibile). C'è un lavoro dietro ogni singolo aspetto di un videogioco talmente professionale e profondo da far rabbrividire chiunque ci si avvicini. Ma fidatevi se vi diciamo che se c'è la "scintilla", allora non c'è nulla che possa impedire ad un gruppo di artisti di far sbocciare la loro creatura. Character designer, environment designer, concept artist, rigger, texturer, e potremmo continuare ad elencare le figure artistiche dietro alla magia di un videogioco, quelle persone che rendono la nostra più grande passione una vera e propria forma d'arte. In questo articolo vogliamo consigliarvi alcuni dei migliori artbook dedicati ai videogiochi, quelli che dovrebbero essere presenti nella libreria di ogni appassionato.

The legend of Zelda - Breath of the Wild: Creating a Champion Cominciamo col botto. Questo artbook è semplicemente fantastico. Non solo entra nel dettaglio della creazione di tutti i personaggi e le ambientazioni di gioco, ma da anche consigli su come giocare ed offre delle interviste agli sviluppatori. All'interno vi sono più di 50 pagine di illustrazioni di Takumi Wada e 55 pagine di storia di Hyrule e di come è stata creata. Quello che vi consigliamo oltre all'acquisto immediato di questo capolavoro è di completare la collezione con altri libri della fantastica saga, come ad esempio The legend of Zelda: Encyclopedia che racchiude i primi 30 anni della storia della saga. Compra The legend of Zelda - Breath of the Wild: Creating a Champion su amazon

The art of Cuphead Chiunque abbia giocato Cuphead, o anche solo abbia visto dei gameplay, non può non esser rimasto folgorato dallo stile anni '30 delle animazioni, rigorosamente disegnate a mano frame by frame. Un lavoro certosino e pazzesco, condito da una ottima dose di pazienza e studio. In questo libro potrete apprezzare i design dei protagonisti e di tutti i boss, dei livelli e di molto altro con i commenti dei 2 autori. Compra The art of Cuphead su Amazon

Final Fantasy XV Official Works Per quanto discusso e magari a sprazzi neanche apprezzato quanto in effetti avrebbe meritato, Final Fantasy XV è un concentrato d'arte e creatività innegabile. Si va da città quali Insomnia ed Altissia, a paesaggi assurdi come le ambientazioni di Lucis o Niflheim, passando per i vari protagonisti o antagonisti della storia, da Noctis ad Ardyn, passando per Aranea o ancora semplicemente i carinissimi Chocobo, mascotte della serie insieme con i Moogle. In questa edizione da collezione avrete anche la copia del diario degli amanti di Noctis e Luna, nonché uno stand artistico in acrilico contenente un'illustrazione. Il tutto impreziosito da una scatola contenente tutto il materiale veramente ben disegnata e di qualità. Compra Final Fantasy XV Official Works su Amazon

The Art of God of War Kratos ha bisogno di poche presentazioni. Uno dei personaggi più iconici e carismatici di sempre è il protagonista dell'ultimo capitolo uscito in esclusiva su PS4, e fa raggiungere alla console ed alla serie un picco artistico e produttivo elevatissimo. Al netto di qualche critica per i pochi boss colossali, God of War è considerato un capolavoro sotto ogni punto di vista e questo libro sviscera ogni singolo dettaglio di design e produzione grafica. Scoprirete tutti i segreti dietro ai concept di tutte le creature ed i personaggi rivisitati dal team di Cory Barlog basati sulla mitologia nordica, tra concept art, character design e illustrazioni dei fantastici paesaggi. Compra The Art of God of War su Amazon

The art of Destiny 2 The Art of Destiny 2, il seguito del fortunato The Art of Destiny, è una celebrazione dell'arte dello stile visivo che i fan di Destiny 2 hanno imparato ad amare. È un mondo ampio e vibrante e comprende pianeti all'interno del nostro sistema solare e quelli ben oltre. The Art of Destiny 2 presenta centinaia di concept art, dai primi schizzi e illustrazioni di personaggi alle illustrazioni principali che i designer hanno usato per dare forma ai mondi di gioco. Ogni fase del processo è meticolosamente dettagliata, dalla creazione di filmati di gioco a quella del complesso universo. Questo libro celebra l'eccezionale attenzione ai dettagli che gli sviluppatori di Bungie hanno dedicato a Destiny 2 e mantiene l'alta qualità di produzione che ha reso The Art of Destiny uno degli artbook più venduti ( e che ovviamente vi consigliamo di recuperare). Con immagini esclusive mai viste prima, commenti degli sviluppatori e altro ancora, The Art of Destiny 2 è il regalo perfetto per i fan del gioco. Compra The art of Destiny 2 su Amazon

The Art of The Last of Us Part II The last of Us Parte II ha raggiunto un livello di fusione tra gioco e film mai visto prima, innalzando la qualità complessiva dei videogiochi e le aspettative dei videogiocatori. Ha creato quindi un "prima" di TLOUII ed un "dopo", sia a livello di gameplay che di profondità di narrazione. Impossibilie naturalmente tralasciare il lato tecnico-artistico del titolo, con personaggi splendidamente scritti e realizzati, musiche da Oscar ( in tutti i sensi con Santaolalla alla cabina di regia), direzione artistica impeccabile, storytelling sontuoso e livello di dettaglio quasi sul fotorealismo. Un titolo del genere merita un artbook con i contro attributi e questo libro lo è decisamente. Troverete tutto quello che un appassionato vuole, dai concept alla modalità di cattura con il facial motion capture. Questa edizione limitata si presenta con copertina rigida all'interno di un astuccio. Fantastica. Compra The art of The last of Us Part II su Amazon

The art of Diablo Diablo. Punto. Un artbook sulla creazione e il concept dietro al mondo di Diablo è un libro che qualsiasi videogiocatore non può non desiderare. Un gioco che ha sviluppato ed ampliato il genere dei gdr "isometrici" diventando il punto di riferimento del genere, appunto "Diablo-Like". Un tomo contenente più di 20 anni di storia del brand con illustrazioni mai viste prima relative a Diablo, Diablo II e Diablo III. Scoprirete nuovi e più familiari mostri ed incubi, scendendo nelle profondità infernali della serie. Compra The art of Diablo su Amazon

The Art of Halo 5: Guardians Come non citare un'icona come Halo? Ovviamente questo è l'ultimo artbook uscito, ma quello che vi consigliamo ancora è di recuperare tutta la serie. In Halo 5: Guardians, 343 Industries continua ad affascinare i fan di tutto il mondo con le gesta del leggendario super soldato Spartan, Master Chief, Spalleggiato da tanti altri personaggi. Questo art book in edizione deluxe racconta il processo creativo dietro la realizzazione mozzafiato dei mondi, dei veicoli e dei personaggi di Halo 5: Guardians, con dettagli esclusivi sulla creazione di personaggi come l'Arbiter e lo stesso Master Chief. Completo di commenti dei 343 Industries, The Art of Halo 5: Guardians è un viaggio nell'intricato design delle creature e del gameplay rivoluzionario che definiscono l'esperienza di Halo. Questa bellissima edizione con copertina rigida è un regalo ideale per i fan di Halo. Compra The Art of Halo 5: Guardians su Amazon

The Art of Ori and the will of the Wisp Artisticamente eccezionale, questo seguito ha ampliato e migliorato qualcosa che sembrava già perfetto. Stile grafico che sprizza creatività da tutti i pori, animazioni ricercate e fluide e storia da lacrime virili fanno della saga di Ori una delle più ispirate degli ultimi anni, se non di sempre. E come farsi sfuggire un artbook che spiega il processo creativo dietro a cotanta bellezza? 288 pagine di puro godimento con più di 500 illustrazioni ad alta risoluzione tutte commentate dagli autori. Il libro contiene anche un'intervista inedita con dei dietro le quinte molto interessanti. Compra The art of Ori and the will of the Wisp sullo shop di Future Press