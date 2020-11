Monster Hunter, il film: un trailer cinese rivela nuove sequenze

Il film di Monster Hunter con Milla Jovovich e Tony Jaa torna a mostrarsi in video, in questo caso con un trailer cinese che include alcune nuove sequenze rispetto a quanto già visto.

Con la produzione che ha già messo in lavorazione un sequel, Monster Hunter conta probabilmente su di un'accoglienza entusiastica da parte del pubblico, fatto di videogiocatori e profani, non solo per la forza del brand ma anche per il richiamo del cast.

La storia che viene raccontata nel film è quella di un gruppo di soldati scelti che si ritrovano proiettati in un mondo alternativo, quello di Monster Hunter appunto, e lì stringono amicizia con dei guerrieri che hanno da tempo a che fare con i mostri.

Al fine di impedire che le enormi e pericolose creature possano attraversare il loro stesso portale e finire nel mondo che conosciamo, i protagonisti decidono dunque di dargli la caccia utilizzando qualsiasi strumento a disposizione.

L'uscita di Monster Hunter nei cinema è prevista per il 4 dicembre, quantomeno in Cina. Per gli altri paesi tutto dipenderà dalla situazione sanitaria e non è esclusa una pubblicazione in streaming.