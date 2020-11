Monster Hunter: il seguito del film sarebbe già in lavorazione

Il regista del film di Monster Hunter Paul W. S. Anderson ha detto che vuole trasformare la pellicola in una serie. Nonostante il film non sia ancora arrivato al cinema (e quindi non si sappia l'accoglienza del pubblico), il regista è già al lavoro su delle idee da inserire in un eventuale seguito. La sua musa, Milla Jovovich, ovviamente, sarà ancora coinvolta nel progetto.

Il regista sembra sicuro del suo lavoro, nonostante questo si allontani molto da quelle che sono le linee guida della serie. La pellicola, infatti, parla di un gruppo di militari che si trova improvvisamente a dover sopravvivere in un mondo estraneo, popolato dai giganteschi mostri del gioco.

Per il regista, però, ci sono potenzialità per fare molto meglio. "Ci sono centinaia di mostri nel gioco," ha detto a GameRadar. "Ma ne ho usati solo 5-6 nel film. Quindi è un universo enorme, che abbiamo solo cominciato ad esplorare."

Anche la Jovovic sarebbe interessata al progetto: "Mi piacerebbe girarne un altro. Speriamo che alle persone piaccia, perché io e Paul vorremmo farne un altro. Anzi, sta già scrivendo qualcosa," è stata la rivelazione dell'attrice.

Nonostante non si sappia nulla della qualità della pellicola, Paul W. S. Anderson ha già incassato l'apprezzamento di Capcom.