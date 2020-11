AEW: il gioco ufficiale sarebbe in sviluppo presso Yuke's, gli ex di WWE

Come nei migliori feud del wrestling, sembra che l'ex sviluppatore dei vari WWE si sia accordato con la federazione rivale per creare il gioco ufficiale. In altre parole Yuke's, dopo essere stato lasciato a piedi da 2K Games, ha deciso di accordarsi con la AEW, la All Elite Wrestling, per tornare sul ring dalla porta principale.

Questa federazione, celebre negli USA per andare in onda sulla TNT (da noi, invece, gli incontri sono trasmessi da Sky Sports) può vantare atleti del calibro di Chris Jericho, Jungle Boy, Kenny Omega, The Young Bucks, Cody Rhodes e molti altri.

Per completare la sua "guerra" con la WWE, la federazione ha chiesto a Yuke's (e a KamaGames e Crystallized Games per la versione mobile) di creare il gioco ufficiale. Nonostante gli ultimi episodi di WWE non reggessero il confronto con WWE SmackDown! Here Comes the Pain, 2K Games è riuscita a fare molto peggio e un ritorno degli Yuke's potrebbe far bene a tutto il settore.

Ancora non ci sono dettagli o una data di uscita per questi giochi, si sa solo che lo studio giapponese riprenderà la formula che lo ha reso così celebre nel mondo e svilupperà per "l'attuale e la prossima generazione di console."

