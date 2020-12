Monster Hunter Rise: Capcom pubblica uno spettacolare spot televisivo

In queste ore Capcom ha pubblicato uno spettacolare spot televisivo dedicato a Monster Hunter Rise per Nintendo Switch. Si tratta di un veloce video di 30 secondo, c'è anche la sua versione ridotta da 15 secondi che vi riportiamo ai piedi della news, nel quale si possono vedere tutte le novità di questo nuovo capitolo.

Si tratta degli spot che stanno andando in onda sulle emittenti giapponesi, così da ricordare ai giocatori di quello che è ancora il mercato più importante per la serie di Monster Hunter che il 26 marzo uscirà questo nuovo capitolo.

Soprattutto Capcom avvisa i potenziali clienti che a gennaio sarà pubblicata una demo su Nintendo Switch con la quale poter toccare con mano le novità, come la rinnovata mobilità e il nuovo level design, decisamente più verticale che in passato.

Il mondo di gioco, infatti, è ambientato in una regione molto montuosa e per cacciare i classici mostri dovremo scalare pareti e tuffarci nel vuoto. Nel caso in cui vogliate sapere qualcosa di più di questo capitolo, vi raccomandiamo di leggere la nostra anteprima di Monster Hunter Rise