Gran Saga: trailer mostra personaggi e ambientazioni dell'MMORPG

Oggi, 30 dicembre 2020, Npixel ha rilasciato un nuovo trailer dedicato a Gran Saga, il suo venturo MMORPG. Il filmato, pur essendo abbastanza breve, mostra i personaggi del gioco e alcuni ambienti, stilisticamente stupendi. Potete vedere il video qui sopra.

Ricordiamo però che Npixel è al lavoro anche su un altro gioco, non solo Gran Saga. Parliamo del recentemente annunciato Chrono Odyssey, molto interessante, anche se dotato di uno stile grafico molto diverso.

Se non siete familiari con Gran Saga, dovete sapere che si tratta di un MMORPG cross-platform che sarà rilasciato sia su PC che su mobile. Le preregistrazioni sono già aperte in Corea e hanno già superato un totale di 300.000 utenti. Nel caso nel quale si raggiungessero le 500.000 registrazioni, gli utenti riceveranno un biglietto per un'arma si alto livello. Come avrete intuito, Gran Saga si basa su una struttura da loot box/gatcha.

Il team di sviluppo dietro Gran Saga include parte dello staff che ha lavorato su Seven Knights, altro gioco molto apprezzato. Il gioco si baserà ovviamente sul combattimento, ma ci sono molte altre componenti come vari mini-giochi.

Se siete più interessati a Chrono Odyssey, potete vederne lo spettacolare trailer a questo indirizzo.