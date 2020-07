Monster Hunter World: Iceborne, arriva l'Alatreon

Ci piacerebbe poter dire che il disastro dell'Alatreon, protagonista dell'ultimo aggiornamento di Monster Hunter World: Iceborne , sia stato causato dalla pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero e inquinato la lavorazione di un contenuto che sarebbe dovuto uscire lo scorso maggio, ma la verità è che qualcosa si è rotto molto prima che il Coronavirus si diffondesse in tutto il mondo. Avevamo esposto le nostre perplessità già in occasione dell'aggiornamento che aveva introdotto il Safi'jiva , un assedio lineare, ripetitivo e tutt'altro che brillante, lontano anni luce da quello molto più elaborato e divertente della Kulve Taroth . L' Alatreon , un mostro che abbiamo combattuto per la prima volta nel lontano 2011 alla fine di Monster Hunter Tri per Nintendo Wii, meritava sicuramente un revamp migliore e dobbiamo ammettere di essere preoccupati dalla strada che Capcom sta percorrendo in questa straordinaria espansione.

Caccia all'Alatreon

Se avete raggiunto almeno il Grado Maestro 24 scoprirete un nuovo punto esclamativo viola a Seliana. I cacciatori vi avvertiranno che anche l'Alatreon ha raggiunto il Nuovo Mondo e, dopo avervi spiegato sommariamente con che cosa avrete a che fare, vi esorteranno ad accettare un nuovo Incarico speciale intitolato "Folgore nera", possibilmente in gruppo. E qui, già, cominciano i problemi, ma prima è opportuno parlarvi di questo mostro. Come dicevamo più sopra, l'Alatreon ha fatto il suo esordio su Monster Hunter Tri: all'epoca si combatteva in un'arena incandescente e irregolare, ricca di sporgenze che consentivano tattiche spettacolari. Tra le altre cose, era possibile addirittura provocare l'Alatreon e schivare una carica all'ultimo istante per far sì che inchiodasse le corna in un muro, garantendo un'ottima opportunità per rompergliele.

Considerando la sua capacità di volare e attingere a diversi elementi, lo scontro con l'Alatreon si prestava a molteplici strategie, molte delle quali ruotavano intorno alla possibilità di addormentarlo per danneggiarlo pesantemente a suon di esplosivi. Era, insomma, una delle missioni più impegnative, ma divertenti, di quella generazione. Nell'Alatreon di Monster Hunter World: Iceborne non c'è nulla di tutto questo. Capcom ha preso tutte quelle dinamiche e le ha graziosamente gettate alle ortiche, incentrando la nuova caccia sul meccanismo più becero e ignorante del mondo: il cosiddetto "DPS check", ovvero una sfida che mette alla prova la capacità di infliggere danni in un tempo limitato. Possiamo già sentire tremare i giocatori di MMORPG come World of Warcraft. Credevate di esservi lasciati Patchwerk alle spalle, gente?

Torniamo alla nostra missione, Folgore nera. Lo scontro con l'Alatreon, che è un drago anziano e che quindi non può essere intrappolato, si struttura in quello che potremmo definire un ciclo di tre fasi. Nella prima fase, l'Alatreon sarà debole soprattutto al ghiaccio (3*) e all'acqua (2*) ma immune al fuoco. Dopo qualche minuto, il mostro entrerà in una seconda fase e cambierà proprietà elementali: diventerà più debole all'elemento drago (2*) e leggermente debole a tutti gli altri (1*). Trascorso ancora qualche minuto, e supponendo che non siate ancora morti, l'Alatreon volerà al centro dell'arena e userà un attacco ad area che, molto semplicemente, ucciderà chiunque si trovi nel suo campo visivo. Questa volta non ci sono ostacoli dietro cui nascondersi e non potete tornare all'accampamento con la Sfera del ritorno, che il gioco disabilita fin dall'inizio della missione. In altre parole, siete fritti, e se state giocando almeno in tre, sarà Game Over. Naturalmente c'è un modo per impedire che il suo Eschaton Judgement vi faccia fuori, ed è un DPS check.

Il vostro obiettivo, infatti, sarà infliggere all'Alatreon un certo quantitativo di danni elementali prima che lanci il Judgement. Se riuscirete nell'impresa - lo capirete perché crollerà a terra per qualche secondo e l'Assistente vi dirà chiaramente che lo avete indebolito - il prossimo Eschaton Judgement infliggerà tantissimi danni ma non vi ucciderà e il ciclo delle fasi ricomincerà da capo con una piccola differenza: nella prima fase, l'Alatreon invertirà gli elementi e sarà debole al fuoco (3*) e al fulmine (2*) ma immune al ghiaccio. Questo significa che se state impugnando un'arma a elemento ghiaccio, non infliggerete più danni elementali e probabilmente non riuscirete a raggiungere la soglia necessaria a indebolire il successivo Judgement. Anche in questo caso c'è un trucco: durante la seconda fase di ogni ciclo, quando l'Alatreon diventa più resistente a tutti gli elementi tranne drago, potete effettivamente spezzargli almeno uno dei due corni. Se ci riuscirete, il mostro non cambierà elemento al Judgement successivo, e il ciclo si ripeterà esattamente come all'inizio della missione.

A parte queste meccaniche di una povertà intellettuale sconsiderata, lo scontro con l'Alatreon è estremamente impegnativo. Il mostro è velocissimo, sfreccia da un punto all'altro dell'arena per inseguire i cacciatori, si libra in volo ed è difficilissimo atterrarlo, vi disarcionerà spessissimo se userete il Rampino artiglio per aggrapparvi e nella maggior parte dei casi vi danneggerà pure per buona misura, può inchiodarvi sul pavimento e colpirvi prima che riusciate a rialzarvi. Le sue abilità fanno malissimo ma non sono particolarmente difficili da schivare, anzi sono telegrafate con chiarezza e bisogna stare attenti alle condizioni anomale che infliggono e alle eventuali sinergie: per esempio, l'Alatreon può colpire gli stalagmiti di ghiaccio che ha creato in precedenza coi suoi fulmini, trasformandoli in vere e proprie bombe a orologeria, oppure può incendiare col suo soffio infuocato le pozze di olio che ha spruzzato sul terreno. Bisogna tenere gli occhi aperti, insomma, e schivare come matti.