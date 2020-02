Netflix: 5 film/serie TV da guardare in coppia

Quale occasione migliore di San Valentino per un po' di Netflix e romanticismo? Ecco 5 film e serie TV da vedere in coppia senza dover nemmeno uscire di casa

Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più? Invece San Valentino persiste e vi costringerà, fidanzati o fidanzate, a una giornata all'insegna delle soluzioni cliché - ma non per questo meno gradite. Oppure potete rompere le convenzioni, mandare al diavolo il ristorante per un po' di sano cibo d'asporto da mangiare rigorosamente sul divano, accoccolarvi con il partner e abbandonarvi al dolce far nulla cullati dalle offerte romantiche di Netflix. Vi abbiamo già suggerito 10 anime da guardare assieme, questa volta è il turno delle serie tv e dei film: il catalogo è sconfinato, fare una cernita di sole cinque (più un bonus) proposte non è semplice ma potrebbero essere un buon preludio a una serata da trascorrere in totale tranquillità, nell'intimità di casa.

Lei Ben prima che Joaquin Phoenix diventasse la nuova icona del Joker era il solitario e introverso Theodore Twombly, protagonista di Lei: questo film di fantascienza del 2013 è stato scritto, diretto e prodotto da Spike Jonze, e vede anche l'interpretazione di Scarlett Johansson (sebbene solo vocale). La storia analizza l'amore in chiave moderna attraverso il sentimento che Theodore inizia gradualmente a provare per l'intelligenza artificiale che lo assiste nel suo lavoro. È affascinato dalla capacità della IA di apprendere e adattarsi, tanto da sviluppare una "relazione" emotiva con lei in quanto confidente fidata. Sebbene sia meno comico e spensierato di altri del suo genere, è un ottimo compromesso per chiunque cerchi una storia d'amore oltre la norma.



Love Gillian Jacobs e Paul Rust vestono rispettivamente i panni di Mickey Dobbs e Gus Cruikshank, due persone agli antipodi (lei ribelle sfrontata, lui timido e insicuro) che in Love si incontrano casualmente a una stazione di servizio e finiscono per... innamorarsi? Sicuramente possiamo dire che la loro è una relazione vorticosa, inaspettatamente onesta e incasinata. Nelle tre stagioni che compongono la serie avrete a che fare con gli alti, i bassi e anche qualche colpo al fianco su ciò che comporta trovare l'anima gemella. La promessa di un per sempre felici e contenti si trasforma in una visione inattesa e divertente, che ironizza sull'industria dell'intrattenimento e il cliché della fiaba romantica. L'amore è molto più complicato.



Come far perdere la testa al capo Se state cercando una commedia romantica senza pretese ma non volete riguardarvi per l'ennesima volta qualcosa dello scorso decennio, allora Come far perdere la testa al capo fa al caso vostro. La trama segue due assistenti (Zoey Deutch e Glen Powell) assediati dai loro rispettivi capi (Lucy Liu e Taye Diggs), che decidono di fare fronte comune per farli innamorare e avere infine un po' di tempo lontano dagli impegni lavorativi. Tuttavia, i loro piani iniziano lentamente a venir meno quando quella che nasce come semplice complicità con un fine comune diventa qualcosa di più. Le basi della commedia romantica ci sono tutte ma il film è nel complesso molto piacevole e in grado di strapparvi più di una risata. Deutch e Powell sono un po' i corrispettivi attuali di Meg Ryan e Tom Hanks.

Sex education Gli adolescenti alla scoperta del sesso non sono certo materiale nuovo per film e serie TV ma Sex Education fa quel passo in più, andando a trattare le difficoltà che derivano dai primi approcci sessuali in tutte le possibili sfaccettature. In poche parole, i teenager protagonisti della serie britannica targata Netflix hanno bisogno di qualcuno che spieghi loro come tutte le loro fantasie e pulsioni siano assolutamente normali. Qui entra in gioco Otis, figlio di una scrittrice e terapista sessuale di fama nazionale, che si ritrova da un momento con l'altro a diventare il "terapista sessuale" degli studenti dell'Istituto Moordale che frequenta - retribuito, ovviamente. A tratti commedia divertente e a tratti serie drammatica, Sex Education presenta una trama dai risvolti inaspettati per un essere un teen drama.

Easy Easy non è una serie incentrata esclusivamente sul romanticismo ma gli episodi che vi ricadono sono degni di nota. Si tratta di un'antologia intima, ambientata a Chicago e volta a esaminare le vicende di alcuni personaggi mentre cercano di destreggiarsi tra l'amore, il sesso, la tecnologia e i problemi quotidiani. Una serie capace di intrecciare e portare su schermo così tante emozioni autentiche da rendere difficile restare indifferenti. Non tutti i personaggi si innamorano ma, per contro, voi potreste innamorarvi di tutti loro.