Netflix: le nuove uscite di agosto tra ombrelli, pistole e cyborg

Tra le chicche che vi segnaliamo c'è anche il mitico Mars Attacks! del buon vecchio Tim Burton - ottimo modo per prepararsi al suo Beetlejuice Beetlejuice in arrivo al cinema - ma anche Bussano alla porta di M. Night Shyamalan, un thriller psicologico tra i migliori del controverso regista de Il sesto senso; John Wick 4, capitolo finale della saga incentrata sull'iconico ex sicario interpretato da Keanu Reeves, e South Park: Il film, il cui umorismo graffiante non dovrebbe avere bisogno di presentazioni. E il resto? Ne parliamo meglio nelle prossime righe.

Pensavate di averla scampata, eh? Pensavate che almeno a questo giro Zack Snyder ci avrebbe risparmiato una delle sue famigerate Director's Cut! E invece. A pochi mesi di distanza dall'uscita di Rebel Moon Parte 1: Figlia del fuoco e Rebel Moon Parte 2: La sfregiatrice , il 2 agosto Netflix metterà in catalogo gli stessi film in versione riveduta e corretta che, per buona misura, hanno cambiato anche sottotitoli. Forse ora scopriremo finalmente perché la seconda parte si chiamava "La sfregiatrice"?

Il protagonista, in realtà, non sarà SpongeBob ma Sandy Cheeks che, insieme a lui, si recherà in Texas per salvare la città di Bikini Bottom, spazzata via da una misteriosa azienda. Il film è, insomma, una specie di spin-off in computer grafica in cui compaiono un po' tutti i personaggi amati da adulti e bambini, inclusi Patrick Stella, Squiddi Tentacolo, Mr. Krab e così via. Se preferite passare una serata all'insegna dell'ironia, magari insieme a figli o nipotini, potrebbe essere il film che fa al caso vostro.

Ispirata al fumetto omonimo, scritto da Gerard Way e disegnato da Gabriel Bá, The Umbrella Academy racconta le avventure di una famiglia disfunzionale di supereroi non proprio super e neppure tanto eroi. Li abbiamo lasciati senza poteri in un nuovo universo in cui le loro vite si sono svolte diversamente in un finale di stagione che sembrava chiudere la serie ma ora scopriremo come andrà a finire e se gli Hargreeves riusciranno a trovare una quadra nelle loro vite assurde tra viaggi nel tempo, dimensioni parallele e puntuali apocalissi da sventare.

The Union

Mark Wahlberg, Halle Berry, Mike Colter, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alice Lee, Jackie Earle Haley e J. K. Simmons sono le star di una nuova commedia d'azione e spionaggio in uscita il 16 agosto. Wahlberg interpreta un signor nessuno del Jersey che incontra una sua ex fiamma del liceo (Berry) dopo venticinque anni: non sa che la segretissima Unione lo sta precettando per una missione ad alto rischio e per portarla a termine dovrà diventare una spia in poco tempo.

Una scena di The Union

Non particolarmente originale, The Union promette però un paio di orette spensierate in compagnia di ottimi attori che dovrebbero impreziosire la trama e le scene d'azione, tra sparatorie, inseguimenti e scazzottate. Sicuramente non inventerà la ruota, ma ogni tanto servono film scacciapensieri come promette di essere questo, sperando che il regista Julian Farino abbia fatto i compiti visto che i suoi film precedenti non è che abbiano brillato, nonostante il cast (tipo The Oranges, per dirne uno).