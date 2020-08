Ni no Kuni: Cross Worlds, nuovo trailer giapponese: il sito ufficiale è stato aperto

Ni no Kuni: Cross Worlds si mostra con un nuovo trailer giapponese, pubblicato da Level-5 in concomitanza con l'apertura del sito ufficiale. Il gioco sarà disponibile su iOS e Android nel corso del 2020, quantomeno in Giappone.

Annunciato lo scorso ottobre, Ni no Kuni: Cross Worlds ci metterà nei panni di un beta tester alle prese con un gioco in realtà virtuale intitolato Soul Divers, che tuttavia si rivelerà molto reale e poco virtuale.

Proiettati in un mondo misterioso, dopo aver incontrato una donna di nome Rania apprenderemo il motivo per cui siamo stati davvero scelti: sconfiggere i nemici che minacciano il regno e contribuire a ricostruirlo.

In Ni no Kuni: Cross Worlds potremo scegliere fra cinque differenti classi per il nostro personaggio: Ladro, armato di arco; Distruttore, potente e inarrestabile; Strega, specializzata negli incantesimi; Ingegnere, che utilizza armi da fuoco; e Spadaccino, esperto nell'uso della spada.

Non solo: nel corso dell'avventura verremo accompagnati da una grande varietà di Famigli: ce ne saranno oltre cento, ognuno dotato di attributi e abilità peculiari.