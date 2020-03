Nioh 2, la difficoltà e l'evoluzione del genere

Quando abbiamo approcciato Nioh 2 per scrivere la recensioneci siamo resi conto in fretta del livello di brutalità al quale ci veniva chiesto di abituarci velocemente. L'uscita della patch 1.02 qualche giorno dopo, seppur senza dichiarazioni ufficiali, ci ha messo nella condizione di percepire meno la durezza di alcuni colpi incassati, ma allo stesso tempo non è possibile decretare quanto questo fosse riconducibile alla semplice esperienza accumulata pad alla mano. Quel che è certo è che il nuovo gioco del Team Ninja non risparmia nessuno, soprattutto nelle sue primissime ore, che si rivelano essere indubbiamente le più proibitive. Alla luce di questo ci sentivamo di analizzare le scelte effettuate dal team di sviluppo e capire quanto manca prima che il grado di difficoltà si tramuti in totale frustrazione e mancanza di divertimento.

L'impatto iniziale Vogliamo essere sinceri fino in fondo: dopo le prime cinque ore di gioco eravamo convinti che Nioh avesse fallito su tutta la linea. Lo scambio di opinioni con gli altri stimati colleghi, che stavano compiendo insieme a noi il viaggio verso la recensione, non faceva che confermare questa sensazione. La percezione di trovarsi di fronte ad un titolo pesantemente sbilanciato, ancor più punitivo del primo capitolo e soprattutto tendente alla frustrazione, ci stava pian pian spingendo verso la consapevolezza che, nel riempire il mondo di gioco di yokai, si fosse colpevolmente perduta la bussola del bilanciamento dell'esperienza. Ciò che più ci toccava come giocatori esperti del genere era la totale mancanza di sensazione di crescita personale. Morire costantemente senza la minima percezione di progressione porta inevitabilmente a superare un determinato step solo quando ormai non ci si diverte più e lo si fa per ostinazione o, come può capitare nel nostro caso, per necessità professionale.

L'epifania Passano le prime dieci ore e si completa la prima regione nella sua interezza. Una volta fatto si ripensa alle imprese compiute, ai boss "sbagliati" che si sono incontrati e alle capacità apprese. È quel momento nel quale ci si chiede se il peggio è passato, se l'esperienza ci ha resi migliori, se l'aver preso la giusta dimestichezza col ritmo ki e con il contrattacco esplosivo possa ora essere sufficiente ad affrontare tutto ciò che il gioco ci presenterà innanzi. Ciò che però si comprende un piccolo passo per volta è che non è tanto quella crescita personale come giocatore a cambiare le carte in tavola, quanto la crescita del protagonista.



Iniziare a spendere qualche punto abilità nel modo giusto, sbloccare qualche ninjutsu e qualche talismano magico e prendere fiducia con gli strumenti che Nioh 2 mette a disposizione, sono le prove tecniche di chi sta raggiungendo l'epifania e sta pian piano apprendendo una regola base: la prima regione del gioco non conosce bilanciamento. È come se tutta l'esperienza, dal primo all'ultimo contenuto sia stata tarate su una singola idea di difficoltà media. Questo si tramuta in un incubo delle prime ore e in una mezza passeggiata finale, lasciando alla parte centrale del viaggio quei momenti di sana sfida bilanciata.



A ben vedere questa è la stessa problematica che si presentava tre anni fa col primo capitolo, ma qui si amplifica, si innalza ad un livello tale da rischiare di portare tanti giocatori ad abbandonare ancor prima di aver compreso se possono o meno andare avanti. Certamente stiamo esagerando, quantomeno per farvi comprendere cosa significa trovarsi in questa condizione quando si è solo una manciata di persone a testare il gioco in anticipo, e come detto la patch 1.02 a nostro parere ha modificato qualcosa, specialmente nel cosiddetto damage output: il danno arrecato da noi ai nostri avversari. Nonostante questo non possiamo non addossare la colpa ad un peccato di leggerezza da parte del team, che ha imbastito un grande gioco, lasciando un po' da parte un altrettanto enorme dettaglio.