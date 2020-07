Ooblets, il provato

Il fascino di produzioni del calibro di Harvest Moon, Pokémon e Animal Crossing - sarà subito evidente nel nostro provato di Ooblets per PC - continua ad esercitarsi inalterato, e da anni ormai. Parliamo chiaramente di titoli che ormai rappresentano da soli un intero genere, ed è normale che i nuovi team di sviluppo guardino con interesse agli aspetti che ne hanno decretato il successo. Ma per riuscire a ritagliarsi uno spazio in un mercato videoludico ormai affollatissimo serve altro: occorrono delle buone idee, originali, fresche. Ooblets potrebbe farcela, al netto di un evidente ritardo: avrebbe dovuto debuttare nell'ormai "lontano" 2018. Scopriamolo allora, diamo un'occhiata ai suoi contenuti più da vicino. Da oggi 15 luglio 2020, infatti, è disponibile in Early Access su Epic Games Store come esclusiva temporale, ma in generale la sua pubblicazione definitiva è prevista su PC (anche via Steam) e su Xbox One.

Vi vengono in mente dei rimandi particolari ad altre produzioni? Ma è ovvio, naturalmente. Ooblets non fa altro che attingere a piene mani da videogiochi estremamente noti al pubblico in generale, e letteralmente osannati da quello particolare: Harvest Moon (per la coltivazione dei campi e per la gestione della propria fattoria), Animal Crossing (per la vita in una piccola cittadina), Pokémon e parzialmente Digimon (per la collezione di creature "tascabili"). La componente legata all'imitazione è dunque onnipresente, visibile in ogni aspetto, anche se raramente davvero forzata.

Partiamo da una domanda tutto sommato banale, e cioè: che cos'è Ooblets ? Con un nome così strambo, non si sa mai cosa tentino di rifilarci gli sviluppatori di Glumberland, software house ad oggi sconosciuta. Ma ecco che già qualche breve video di presentazione e l'introduzione stessa, nei primi minuti dall'avvio, giocano a loro favore: Ooblets è una produzione in cui ci si dedica alla coltivazione, in cui si vive la propria personalissima avventura in città (nella regione di Oob) e in cui si collezionano piccole creature ora simili a piantine ora più vicine all'aspetto di animaletti strambi.

Gameplay a passo di danza

Nel corso della nostra prova di Ooblets abbiamo avuto modo di valutare pregi e difetti del sistema di combattimento legato agli Ooblet, che rappresenta un po' il cuore del gameplay. Fondamentalmente il protagonista ottiene subito la sua prima creatura, scegliendone una tra una manciata di quelle proposte dagli abitanti della nuova regione inesplorata (Oob): c'è un fungo, c'è un robottino, c'è una sorta di scarabeo corazzato, e un altro personaggio più difficile da identificare. Ma uno vale l'altro perché più avanti si potranno collezionare tutti gli Ooblet desiderati, semplicemente "coltivandoli": ne parleremo a suo tempo.

L'influenza dei Pokémon è talmente palese che non vale la pena tornare su questo aspetto: ci limiteremo a segnalare come, almeno per il momento, il design dei mostriciattoli sia sì simpatico e molto tenero, anche per via dell'eccellente utilizzo dei colori pastello e della direzione artistica in generale, ma anche scontato. Funghi, uccelli, robottini, un pesce con le zampe: manca davvero quel "quid" che ha sempre reso onore ai Pokémon, ai Digimon, ma anche ai TemTem, se volessimo fare riferimento ad una produzione più recente. Gli Obleet per ora sono simpatici e basta, mai brillanti. Le cose potrebbero cambiare (forse, molto forse) con nuovi aggiornamenti.

Il gameplay, invece, è molto originale. Il giocatore non deve lanciare in battaglia il suo Ooblet per massacrare di botte quelli selvatici o dei suoi avversari: queste creature danzano, e si sfidano rigorosamente in pacifiche gare di danza. Con tanto di pubblico, ovviamente. Ogni scontro è scandito da vari turni, in quella che appare a tutti gli effetti una partita a carte. Il giocatore può giocare un certo numero di carte ogni turno (in base ai Beat) in proprio possesso, poi tocca all'avversario. Vince chi per primo arriva ad accumulare 20 passi di danza, indicati su due diverse barre laterali.

Spiegare un simile sistema di combattimento può portare a confusione, in realtà è tutto estremamente intuitivo: due mazzi di carte per ogni giocatore, ogni carta una mossa di danza sul palco, vince "chi danza di più". Ovviamente alcune carte permettono di guadagnare turni, di sottrarre "punti danza" al nemico, e via dicendo. Il sistema di gioco, apparentemente superficiale, è in effetti nei primi sconti banale: vincere è facilissimo. Pian piano però le cose migliorano e si fanno più interessanti: gli Ooblet possono essere potenziati, guadagnando così nuove mosse di danza; gli avversari si accaniscono e fanno di tutto per vincere. Ogni Ooblet, poi, possiede uno stile e dei balli tutti suoi.