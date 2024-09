Persona e psicologia: alla ricerca di sé stessi

Sono tanti i motivi che rendono così affascinante la serie di Atlus che si divide a metà tra la visual novel e il dungeon crawler: un loop di gameplay ben ritmato e variegato, una colonna sonora estremamente accattivante, una scrittura solida e coinvolgente e tanto altro ancora. A tutti questi elementi si aggiunge poi una componente simbolica e concettuale ben più profonda di quanto possa sembrare, in quanto basata su un ventaglio di interessanti concetti psicologici, che andremo qui ad esaminare.

La serie di Persona, nata in principio come spin-off di una saga così criptica e severa come Shin Megami Tensei, ha progressivamente preso il centro del palcoscenico dei JRPG, potendo guardare negli occhi colossi storici del genere come Final Fantasy e Dragon Quest, per successo di pubblico e critica.

I collegamenti tra Persona e la psicologia

Per comprendere i nessi tra Persona e la psicologia, è sufficiente evocare un nome fondamentale nella storia di questa disciplina: Carl Gustav Jung. Prima discepolo e poi "rivale" di Sigmund Freud, Jung viene ricordato per aver contribuito in maniera originale e significativa a quella branca della psicologia nota come "psicologia del profondo", ossia lo studio di quella "regione" della psiche definita Inconscio. Nel mondo videoludico, sicuramente Persona rappresenta il più esplicito omaggio alle teorie dello psichiatra svizzero, data l'inclusione di nomenclature e concetti da lui coniati nella prima metà del XX Secolo.

Carl Gustav Jung partì dalle teorie di Freud per poi fondare la corrente di studi nota come "psicologia analitica", ramificazione della psicologia del profondo

Procedendo con ordine, il primo rimando chiaro e tondo risiede... nel titolo! Ebbene sì, la "Persona", che nei giochi della serie rappresenta una sorta di spirito che lotta al fianco dei nostri eroi, è un tassello fondamentale della teoria junghiana. Secondo l'autore la Persona sarebbe l'immagine di noi stessi che offriamo a coloro che ci circondano nei vari contesti sociali e relazionali della nostra vita. Non a caso Jung mutua il termine "persona" dal latino, dove indicava le maschere teatrali utilizzate all'epoca da tutti gli attori. Ecco, quindi, che la maschera si fa qui "volto sociale": non solo una rappresentazione mentale di sé che se abusata può allontanarci pericolosamente dalla nostra identità più autentica, ma anche una necessità per la convivenza coi nostri simili, a cui affidarsi con moderazione. Se vogliamo, dunque, le entità che affiancano i nostri eroi possono rappresentare la facciata che i protagonisti usano consapevolmente per affrontare il mondo. Il caso più evidente è quello di Joker in Persona 5: Arsene, la Persona del protagonista, simbolizza la figura del criminale, ossia appunto l'immagine di sé che egli mostra alla società.

Arsene, la Persona di Joker in Persona 5, è la rappresentazione del volto da criminale che il protagonista mostra al mondo

Nelle avventure di Atlus le personae (che altro non sono che i demoni di Shin Megami Tensei sotto un altro nome) proteggono i rispettivi "padroni" sostanzialmente facendo a botte con le inquietanti creature che popolano i dungeon esplorabili nei diversi capitoli della serie. Tali creature ostili sono note come Ombre, e anche questo nome non è affatto scelto a caso.

Nella teoria junghiana, infatti, l'Ombra rappresenta quelle parti della nostra personalità che disprezziamo e inconsapevolmente allontaniamo in quanto sgradevoli. Per Jung l'Ombra di ognuno di noi non è necessariamente di natura malevola; può essere infatti costituita anche da contenuti innocui o addirittura positivi, ma nei quali l'individuo proprio non si riconosce. Questa concettualizzazione si manifesta al meglio nella serie videoludica quando si affrontano le Ombre specifiche dei vari membri del party, come Shadow Chie in Persona 4, o Shadow Futaba in Persona 5: le Ombre dei protagonisti rappresentano proprio quelle parti delle loro personalità che sono state accantonate, rifiutate.

Prendiamo come esempio appunto Shadow Chie: l'Ombra della ragazza si presenta come la sua convinzione di essere amica della timida Yukiko non tanto per proteggere quest'ultima, ma per trarre vantaggio dalla sua maggiore popolarità: questa autopercezione, fino a quel momento celata anche a sé stessa, si palesa dinanzi a Chie con sembianze inquietanti e minacciose. Tuttavia, una volta affrontate, le Ombre si rivelano inaspettatamente importanti per lo sviluppo interiore dei personaggi: giungiamo quindi al terzo nesso fondamentale tra la simbologia di Persona e la psicologia junghiana.