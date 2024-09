Destiny 2 tracolla su Steam: mai così pochi giocatori attivi, presto Bungie svelerà il futuro della serie

Stando alle statistiche riportate sul portale SteamDB, Destiny 2 in questi giorni ha registrato il numero di giocatori attivi più basso nella storia della serie sulla piattaforma di Valve, con molti utenti dunque che stanno abbandonando il gioco, temporaneamente o meno, dopo l'uscita dell'apprezzata espansione La Forma Ultima, che ha concluso la saga di Luce e Oscurità iniziata con il primo capitolo.

Per la precisione, il picco giornaliero di ieri, 8 settembre, è stato di 31.000 giocatori circa, il più basso in assoluto sin dal lancio. Guardando i numeri medi mensili le cose non migliorano: per Steam Charts negli ultimi 30 giorni Destiny 2 ha avuto in media 56.727 giocatori medi, il secondo mese peggiore di sempre dopo febbraio 2024.