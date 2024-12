10 idee regalo per i fan PlayStation

Come orientarsi tra giochi, accessori, gadget e abbonamenti? Questo articolo vi guiderà alla scoperta di 10 regali di Natale pensati appositamente per chi ama PlayStation e tutti i prodotti sfornati dalla casa nipponica. Per quest'anno abbiamo selezionato delle idee diverse rispetto al classico buono o a un DualSense dalla colorazione sgargiante, regali senz'altro validi, ma anche fin troppo scontati.

Il Natale è alle porte e con esso arriva l'immancabile sfida per trovare il regalo perfetto per amici e parenti. Se nella vostra lista c'è un appassionato PlayStation , siete nel posto giusto. Grazie all'enorme popolarità della console di casa Sony, non mancano certo le idee regalo che possono fare la gioia di ogni giocatore, dai neofiti agli appassionati più intransigenti.

Hardware e software

PlayStation 5

Partiamo dall'hardware, il regalo più costoso e forse non troppo originale, ma senza dubbio quello che renderà più felici in assoluto i fortunati destinatari. Il parco console si è decisamente ampliato, proporzionalmente alla capienza necessaria di fondi nel vostro conto corrente. Per stupire, figli, fidanzati o nipoti, niente di meglio di una PlayStation 5 che vada a rimpiazzare la onorevole PlayStation 4; ancor meglio, se il vostro budget è illimitato, la fiammante PlayStation 5 Pro o, se proprio vi va di esagerare la versione del 30° anniversario (se riuscirete a trovarla senza scucire cifre folli ai bagarini). Qualora il beneficiario sia già in possesso della console di nuova generazione potrete sempre optare per un Dualsense speciale o nuove scocche per rendere più vivace la vostra scrivania o salotto.

Se avete il budget e la fortuna di trovarla, un regalo con cui andare sul sicuro è PlayStation 5 in versione 30th Anniversary

Astro Bot

Passando ai giochi, nonostante non sia stato uno degli anni più prolifici per i titoli proprietari, la libreria PlayStation è in grado di accontentare qualsiasi gusto con un'infinita varietà di prodotti dalle qualità indiscutibili. Qualora siate indecisi sulle preferenze della persona a cui fare il regalo di Natale potrete ripiegare sulla gift card come detto all'inizio. Noi, invece, vi consigliamo senza ombra di dubbio Astro Bot, il titolo di Team Asobi fresco vincitore del premio Game of The Year ai The Game Awards, oltre che di altri riconoscimenti minori. Il platform game di Sony Interactive Entertainment ha riscosso un meritato successo, unanime tra pubblico e critica, perciò non potete non donarlo a chi ancora non vi ha messo le mani sopra.

PlayStation Portal

Lo sappiamo, abbiamo detto niente di scontato poco fa, ma non possiamo esimerci da citare PlayStation Portal soprattutto adesso che è stato annunciato ufficialmente l'aggiornamento che permetterà di giocare in cloud i giochi in nostro possesso senza l'obbligo di tenere accesa la console. Questo importante update cambia radicalmente l'utilizzo del prodotto, apparso sotto tono al lancio privo di questa fondamentale funzionalità. Adesso acquistare PlayStation Portal vi permetterà di giocare in libertà e soprattutto in mobilità a tutti i vostri giochi preferiti.