PlayStation Store: Captain Tsubasa e Wasteland 3

PlayStation Store è stato protagonista questa settimana di un aggiornamento davvero, davvero corposo: erano mesi che non si vedeva una tale concentrazione di giochi di rilievo sulla piattaforma digitale Sony, e anche sulla qualità non c'è assolutamente nulla da dire. Oppure no? Partiamo dai numeri, come detto sorprendenti: si va dai due titoli di punta dell'update, Captain Tsubasa: Rise of New Champions e Wasteland 3, ai vari Vader Immortal: A Star Wars Series, The Last Campfire, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, Windboud, Project CARS 3 e Immortal Realms: Vampire Wars. Non è finita, eh: ci sono anche Giraffe and Annika, Death end re;Quest 2, PGA Tour 2K21, New Super Lucky's Tale, Descenders e No Straight Roads, il coloratissimo action rhythm ambientato in un mondo dominato dalle corporation, con una rock band che cerca di cambiare il sistema.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Attesissimo dai fan della serie animata, conosciuta in Italia con il titolo di Holly e Benji, Captain Tsubasa: Rise of New Champions (59,99 euro) prende l'opera creata da Yoichi Takahashi e la proietta sullo schermo con evidente passione e attenzione ai particolari narrativi: dai personaggi alle loro abilità speciali, passando per una storia che prova a ripercorrere quella originale affiancandole però una campagna originale. Il risultato finale, tuttavia, è un mix di pregi e difetti: se è vero che il gameplay risulta immediato e divertente, a maggior ragione se si è fan di Captain Tsubasa, le meccaniche si rivelano fin da subito piuttosto macchinose, l'intelligenza artificiale di compagni e avversari risulta lacunosa e la modalità principale non riesce a coinvolgere come ci saremmo aspettati.

Wasteland 3 Wasteland 3 (59,99 euro) segna il ritorno della serie RPG di InXile Entertainment con un capitolo in cui dovremo spostarci in Colorado e affrontare un esercito di sciacalli sanguinari guidati da tre potenti guerrieri, i figli del Patriarca. Il tutto nell'ambito dello scenario post-apocalittico che i fan del franchise conoscono bene, e che anche in questo caso si conferma inquietante e spietato. Con cinque personaggi a nostra disposizione e due eventuali unità di supporto che potremo reclutare nel corso della campagna, dovremo cimentarci con un sistema di combattimento a turno dal grande spessore strategico, caratterizzato da un livello di sfida assolutamente non banale, per portare a termine la nostra difficile missione. L'esperienza si estende tuttavia alle fasi esplorative, ai dialoghi con i PNG e alle diramazioni narrative di una storia appassionante fin dalle prime battute.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series Dopo il successo riscosso sui visori Oculus, Vader Immortal: A Star Wars VR Series (26,99 euro) fa il proprio debutto anche su PlayStation VR, portandosi dietro tutto il carico di atmosfera, le sequenze spettacolari e la narrazione cinematografica di questa coinvolgente esperienza in realtà virtuale ambientata nell'universo di Star Wars. Nei panni di un contrabbandiere spaziale, ci troveremo ad avere a che fare con il potentissimo Darth Vader, che deciderà di insegnarci a controllare la Forza e a utilizzare la spada laser per far sì che possiamo servire l'Impero al suo fianco. Ma le cose andranno davvero così? Lo scopriremo all'interno di tre emozionanti capitoli.

Project CARS 3 Nuovo episodio della serie corsistica targata Slightly Mad Studios, Project CARS 3 (69,99 euro) punta forte sui contenuti e su di una modalità carriera rinnovata, in cui avremo modo di gareggiare all'interno di svariati campionati ed eventi divisi per categorie di veicoli, nell'ambito di una progressione pensata per sbloccare gradualmente nuove vetture e consentirci così di accedere a ulteriori sfide e competizioni. L'impianto funziona, rivelandosi corposo e interessante, ma non viene coadiuvato da un gameplay all'altezza delle aspettative. Nel tentativo di rendere l'esperienza più immediata e accessibile, infatti, gli sviluppatori hanno calcato un po' la mano perdendo spessore e sfaccettature simulative per abbracciare un approccio arcade che non a tutti potrebbe piacere.

No Straight Roads Titolo di debutto di Metronomik, team di sviluppo fondato dal lead game designer di Final Fantasy XV e dal concept artist di Street Fighter V, No Straight Roads (39,99 euro con il 10% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus) miscela insieme azione e meccaniche rhythm per raccontarci una storia entusiasmante, ambientata nella metropoli di Vinyl City. La città è controllata dal governo totalitario di una major discografica che vuole cancellare il rock, e proprio un duo di rockettari proverà a cambiare le cose. Al comando dei Bunk Bed Junction, Mayday e Zuke, dovremo sfidare i cinque artisti di grido della NSR e riconquistare così altrettanti distretti urbani, restituendoli al controllo dei cittadini. Dopo aver esplorato i meravigliosi scenari alla ricerca di segreti e collezionabili, il nostro compito sarà quindi quello di cimentarci con boss fight sempre diversi, fino ad arrivare alla temibile presidentessa Tatiana.