PlayStation Store, offerte del 12 luglio 2020

La promozione , valida fino al 23 luglio, mette in risalto produzioni del calibro di Marvel's Spider-Man, God of War e No Man's Sky, ma anche esperienze meno note, che raramente abbiamo visto disponibili a prezzo ridotto. Quali sono le più interessanti?

Far Cry

Appurata l'esistenza di Far Cry 6, Ubisoft ha lanciato una promozione trasversale sui precedenti episodi della celebre serie, e su PlayStation Store in particolare è possibile acquistare Far Cry 3 Classic Edition per appena 2,99 euro anziché 29,99 oppure Far Cry 4 per 9,89 euro anziché 29,99. Sebbene si tratti di capitoli pubblicati ormai da un po' di tempo, la formula resta quella che i fan del franchise conoscono bene, basata su di un ampio open world liberamente esplorabile.

Nel caso di Far Cry 3 lo scenario è una remota isola tropicale in cui il protagonista si ritrova intrappolato durante una vacanza estrema con gli amici, alle prese con un gruppo di guerriglieri senza scrupoli, mentre in Far Cry 4 l'ambientazione è quella del Kyrat, un paese ai piedi dell'Himalaya controllato con il pugno di ferro da un sanguinoso dittatore, Pagan Min.