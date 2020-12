PlayStation Store, offerte del 3 dicembre 2020

Sono partite le Offerte di Fine Anno su PlayStation Store: una nuova promozione con sconti fino al 70% su di una vasta selezione di giochi PS5 e PS4, alcuni dei quali disponibili al prezzo più basso di sempre. Valida fino al 23 dicembre, questa ennesima iniziativa del PS Store ci accompagnerà per tutte le feste natalizie, dandoci modo di effettuare quegli acquisti che finora avevamo rimandato e di risparmiare un bel po' di soldi. Ma quali sono i titoli davvero imperdibili?

Death Stranding Ultima opera diretta da Hideo Kojima, Death Stranding (19,99 euro anziché 69,99) non è mai stato disponibile a un prezzo più basso di questo. Si tratta insomma di un'occasione davvero ghiotta per far vostro il gioco e immergervi nell'avventura post-apocalittica di Sam "Porter" Bridges, incaricato di riconnettere ciò che resta degli Stati Uniti... qualsiasi cosa ciò significhi. Al comando del personaggio interpretato da Norman Reedus, dovremo portare a termine una serie di incarichi man mano più sfaccettati, spingendoci in uno scenario open world apparentemente presidiato da creature che si muovono su di un piano parallelo della realtà e che possono risucchiarci nel loro mondo dopo averci individuati.

Metro Exodus Prezzo più basso di sempre anche per Metro Exodus (19,49 euro anziché 64,99 per gli abbonati a PlayStation Plus), terzo capitolo della serie sviluppata da 4A Games e basata sui romanzi di Dmitrij Glochovskij. Dopo due episodi ambientati rigorosamente nel sottosuolo, Exodus vede il protagonista dell'avventura e i suoi compagni determinati a intraprendere un lungo e pericoloso esodo verso un luogo potenzialmente sicuro. C'è dunque ancora speranza per l'umanità? Il treno che Artyom ha deciso di prendere sembra condurre verso la salvezza, ma arrivare sani e salvi a destinazione sarà tutto un altro discorso. Dovremo infatti affrontare le terribili creature che vivono in superficie, ma anche le fazioni che controllano il territorio e che potrebbero sbarrarci la strada.

Uncharted: L'Eredità Perduta Se avete completato la straordinaria saga targata Naughty Dog ma ne volete ancora, Uncharted: L'Eredità Perduta (9,99 euro anziché 19,99) è senza alcun dubbio il prodotto che fa per voi. Si tratta infatti di un'espansione stand alone che racconta una storia alternativa, con protagoniste le due avventuriere Chloe Frazer e Nadine Ross. Una squadra inedita, tutta al femminile, nata per necessità: Chloe ha il compito di recuperare un antico manufatto indiano nascosto fra i monti Ghati occidentali e solo la scaltra mercenaria Nadine può aiutarla a raggiungere tale obiettivo, nell'ambito di un'avventura anche stavolta epica, coinvolgente e visivamente spettacolare.