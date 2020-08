PlayStation Store, offerte del 31 agosto 2020

Fra le tante offerte che si alternano ciclicamente su PlayStation Store , quella delle Gemme Nascoste si distingue per la sua capacità di puntare i riflettori su produzioni che solitamente non vengono molto pubblicizzate ma che meritano senz'altro l'acquisto, specie a questi prezzi.

A poche ore dall'annuncio della data di uscita del sequel, Little Nightmares si conferma un'avventura ispirata e coinvolgente, e con le nuove offerte è possibile acquistarla per appena 4,99 euro anziché 19,99. Al comando di una ragazzina vestita con un caratteristico impermeabile giallo, Six , il nostro compito nel gioco sarà quello di fuggire da un luogo tetro e minaccioso, di fatto un vascello fantasma.

Restando nell'ambito delle atmosfere noir, rientrano nella promozione Gemme Nascoste anche Outlast e Outlast 2 , acquistabili rispettivamente per 3,79 euro anziché 18,99 e per 7,49 euro anziché 29,99. Se vi piace il genere dei survival horror "passivi", si tratta senza dubbio di un affare, in particolare la cifra richiesta per il primo episodio.

Molto interessante l'offerta su Concrete Genie , 14,99 euro anziché 29,99: la spinta ideale per convincere gli scettici di fronte all'originale avventura sviluppata da Pixelopus in esclusiva per la console Sony. Ambientato nella città di Denska, il gioco racconta la storia di un ragazzino, Ash, che scopre di possedere il potere di animare i propri disegni.

Più che un gioco, parliamo insomma di un'esperienza sensoriale che risulta completa nella sua essenzialità, coinvolgendoci in sequenze di grande impatto visivo pur senza proporre una sfida consistente e anzi rendendoci la vita piuttosto semplice, di modo da non frammentare in alcun modo il ritmo degli eventi dall'inizio alla fine della storia .

Senza dubbio uno degli indie più interessanti degli ultimi anni, Gris ( 6,79 euro anziché 16,99) è un'avventura a base platform che si distingue in maniera assoluta per via della sua strepitosa estetica, uno stile grafico peculiare e affascinante che si muove di pari passo con la direzione artistica e con le meccaniche di gameplay , offrendoci un mix sorprendentemente amalgamato di tutti questi elementi.

All'interno di mondi ispirati al folklore messicano, dovremo affrontare nemici sempre più forti ricorrendo a un set di abilità speciali man mano più ricco, che ci consentirà di accedere a zone dello scenario che in precedenza ci erano precluse. Si tratta insomma di un prodotto davvero interessante, stiloso e divertente: approfittate degli sconti per recuperarlo!

I due capitoli della straordinaria serie in stile metroidvania targata DrinkBox Studios , ovverosia Guacamelee! Super Turbo Championship Edition ( 2,79 euro anziché 13,99) e Guacamelee! 2 ( 4,99 euro anziché 19,99), raccontano le avventure di Juan, un coraggioso luchador che indossa una maschera magica per trasformarsi nell'eroe di cui il mondo ha bisogno.

This War of Mine: The Little Ones

Prezzo più basso di sempre per This War of Mine: The Little Ones, disponibile in offerta a 3,99 euro anziché 19,99. Anche in questo caso parliamo di una cifra decisamente accessibile, che consente di recuperare un survival duro e spietato, ma per molti versi necessario, che ci catapulta nel mezzo di un assedio militare, rinchiusi in una casa diroccata insieme ad altri sopravvissuti.

Per resistere abbastanza a lungo da assistere alla liberazione della città, dovremo compiere delle scelte talvolta dolorose, razionare cibo e medicine, ma soprattutto scegliere chi del gruppo dovrà prendersi il rischio di girare di notte per recuperare risorse all'interno di appartamenti a volte abbandonati, a volte no.