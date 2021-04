Poison Control, primi minuti in video per il gioco Nippon Ichi su PS4 e Nintendo Switch

Poison Control è in arrivo su PS4 e Nintendo Switch e si mostra in questo video che riprende i primi 110 minuti del gioco, consentendo così di avere una panoramica piuttosto precisa di quello che viene messo in scena in questo particolare action RPG di Nippon Ichi.

Sviluppato dal medesimo team di Penny-Punching Princess e The Princess Guide e piuttosto vicino allo stile di questi ultimi, Poison Control è un particolare action RPG di stampo fortemente nipponico, disponibile dal 16 aprile 2021 su PS4 e Nintendo Switch e incentrato su una storia piuttosto particolare. Ne vediamo dunque quasi due ore da questo video pubblicato dallo youtuber "justonegamr", ovviamente tenete presente che può contenere spoiler.

Gli spiriti sono stati intrappolati in manifestazioni velenose della loro disperazione e solo Poisonette e la sua Soul Mate possono purificarli! Avventurati in diversi Belles' Hells per sconfiggere i nemici, apprendere le storie delle anime cadute e altre Poisonette, e combatti lungo la strada per il Paradiso in questo sparatutto d'azione dallo stile unico!

Questa è la sinossi ufficiale del gioco, che si presenta come un ibrido piuttosto particolare tra generi differenti: di base è considerato un action RPG in terza persona, ma il gameplay presenta elementi anche di sparatutto e puzzle game, tra combattimenti ed enigmi da risolvere, il tutto rappresentato con uno stile tipicamente anime che emerge soprattutto nel character design e nelle fasi di dialogo tra i personaggi, ma che permea anche l'azione vera e propria.