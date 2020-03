Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, guida per iniziare

Se avete letto la nostra recensione di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX allora saprete che il remake ci è piaciuto: crediamo che Spike Chunsoft abbia fatto un ottimo lavoro aggiornando un titolo del 2005 agli standard moderni, e siamo sicuri che tutti i fan che ci hanno giocato tanti anni fa apprezzeranno il rilancio di questo spin-off. Allo stesso tempo, Squadra di Soccorso DX è il gioco ideale per avvicinarsi a un genere poco conosciuto che vi consigliamo di provare scaricando prima la demo disponibile sullo store Nintendo. Se siete completamente a digiuno di mystery dungeon, non temete: il gioco stesso vi spiegherà ogni meccanica del gameplay man mano che la scoprirete, e poi potrebbero tornarvi utili i cinque consigli che seguiranno nelle prossime righe di questa guida per iniziare l'avventura.

Scegliere il protagonista La prima cosa che dovrete fare, all'inizio della partita, sarà rispondere a un questionario sulla vostra personalità. Il sistema determinerà quindi il pokémon che più vi somiglia, e noi vi consigliamo di "giocare di ruolo", rispondere onestamente e accettare la decisione con sportività. Tuttavia, se proprio non vi va giù il pokémon che il gioco ha scelto per voi, potete sempre cambiarlo, selezionandone uno tra i sedici proposti. In seguito, dovrete scegliere tra essi anche quello che diventerà il vostro inseparabile partner nel corso dell'avventura. Diciamo che non c'è proprio un pokémon migliore degli altri, anche perché nei dungeon affronterete tantissimi mostriciattoli diversi, ma se dovessimo tenere in considerazione diversi parametri, compresi i vari boss, che sono tutti di tipo Volante tranne uno, allora i pokémon più avvantaggiati sarebbero Pikachu e Skitty. Il topastro elettrico ha ottime statistiche di partenza e infligge parecchi danni bonus con le mosse del suo stesso tipo, mentre il gattino rosa, che è di tipo Normale, ha accesso a combinazioni e specialità molto efficaci che lo rendono, oltretutto, un ottimo partner.

Scegliere il partner Il partner che sceglierete vi accompagnerà per tutta l'avventura: in effetti, non potrete quasi mai sostituirlo e dovrete giocare insieme a lui ogni missione principale della campagna. In alcuni frangenti, e nei contenuti extra, potrete scegliere liberamente i pokémon della squadra, ma fino a quel momento dovrete cercare di sfruttare al meglio le possibili sinergie tra i due mostriciattoli protagonisti. Per questo motivo, è importante scegliere un partner che sopperisca ai punti deboli del protagonista, specie in base al tradizionale rapporto di efficacia tra tipi e mosse, in modo che i due, da soli, possano vincere la maggior parte delle lotte nei dungeon. Come abbiamo accennato più sopra, Skitty è un ottimo partner a tutto tondo perché è di tipo Normale, impara una gran varietà di mosse che si combinano bene e conoscere specialità molto utili. In generale, Skitty è un ottimo partner per Cubone e per i pokémon di tipo Fuoco, mentre per quelli di tipo Acqua sarebbe meglio scegliere Cubone. Valutate di scegliere Totodile come partner per i pokémon di tipo Erba, mentre il buffo Psyduck vi tornerà utile nel caso in cui scegliate come protagonista un pokémon di tipo Normale. Totodile è un ottimo partner anche per Pikachu, così come Pikachu lo è per Machop.

Il Dojo di Makuhita La natura del gioco, e la generosa quantità di incarichi che potrete intraprendere ogni giorno, potrebbe farvi pensare che il modo migliore per aumentare di livello sia lottare a più non posso dentro i dungeon, ma non è esattamente così. Ricordatevi sempre che nei dungeon dovrete fare i conti con la fatica, che a un certo punto, doveste esaurire le mele, vi costringerà a tornare in città. Inoltre, c'è il rischio di essere sconfitti e perdere tutti i soldi e gli oggetti che non avete depositato in banca. Il nostro consiglio è quello di lottare quando siete sicuri di vincere e avete parecchi consumabili nel Portastrumenti, ma se volete aumentare il livello di un pokémon in particolare, c'è sempre il Dojo di Makuhita. Purtroppo potrete partecipare ai suoi corsi soltanto coi biglietti appositi che riceverete completando alcuni incarichi, ma una volta scelto il corso e il pokémon che volete allenare, dovreste semplicemente lottare a più non posso entro il tempo limite senza preoccuparvi di punti vita, salute o quant'altro: alla fine, il pokémon guadagnerà molti più punti esperienza del solito. In questo senso, vi consigliamo di impostare il movimento automatico e la corsa automatica per tutta la durata dell'allenamento: vi faranno risparmiare tempo prezioso.

Il Portastrumenti Il vostro Portastrumenti non è la borsa di Mary Poppins: gli spazi sono limitati e spesso sarete costretti a scegliere che cosa portare con voi e che cosa lasciare sul pavimento del dungeon o consumare direttamente sul posto. La prima cosa che dovrete fare, prima di andare all'avventura, è studiare il dungeon che dovrete esplorare. Vi consigliamo di accettare tutte le missioni che si svolgono nello stesso dungeon presso la bacheca della città, perché potrete completarle man mano che vi spostate da un piano all'altro, senza dover necessariamente tornare indietro di volta in volta. Ciò vi permetterà di valutare il tempo che resterete nel dungeon e, quindi, la quantità di consumabili di cui potreste aver bisogno. In ogni dungeon si aggirano mostri ben precisi, e questa informazione vi permetterà di decidere se portare con voi le bacche che rimuovono il Veleno, per esempio, oppure quelle che annullano la Paralisi. Non dimenticatevi mai di portare con voi le Baccarance per guarire, i Vitalsemi per rianimare i pokémon svenuti, gli Ether per rigenerare i PP e le mele per rifocillare i vostri pokémon o quelli che dovrete salvare. Infine, lasciate qualche spazio per i forzieri che troverete nei dungeon e per un altro oggetto molto importante...