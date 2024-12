Project K: The League of Legends Trading Card Game, cosa sappiamo sul nuovo gioco di carte collezionabili

Riot Games sta per lanciare un gioco di carte collezionabili che non è la versione fisica di Legends of Runeterra, ma qualcosa di completamente nuovo.

Anche Riot Games tenterà la fortuna e proverà a replicare il successo di Magic: The Gathering e Yu-Gi-Oh! con Project K: The League of Legends Trading Card Game, un nuovo gioco di carte collezionabili che farà il suo debutto in Cina a inizio 2025. Per chi non segue la scena asiatica del mondo Riot, questa notizia potrebbe apparire come un fulmine a ciel sereno, ma il gioco di carte è già stato mostrato su quel mercato nel corso di quest'anno (con un altro nome temporaneo, Rune Battlegrounds) e non era originariamente prevista un'uscita globale. "In Cina abbiamo trovato un partner per la distribuzione, la promozione nei negozi specializzati e l'organizzazione di un grande circuito competitivo" ha detto Chengran Chai, executive producer di Project K, nel video di presentazione del lancio sul mercato occidentale. "Il gioco è pensato per accogliere i nuovi appassionati, ma punta a chi vuole metterci anima e corpo e competere" ha spiegato Dave Guskin, game director di Project K. "Per questo abbiamo in programma un circuito regionale, nazionale e, forse, persino internazionale". Non sono ancora state spiegate le regole, non sappiamo come funzionano le carte o quale sarà il flusso di gioco. Al momento sappiamo solo che si potrà giocare con lo stesso mazzo sia uno contro uno sia due contro due e che al grande torneo open di Teamfight Tactics in programma a Macao (fino al 25 dicembre) sarà possibile provare Project K e acquistare uno starter set in edizione limitata (in lingua cinese). Sennò dovrete attendere qualche mese, visto che Project K arriverà all'inizio dell'anno prossimo anche in inglese.

Gameplay e meccaniche Non è stato ancora pubblicato il set di regole ufficiali, ma diverse carte sono state mostrate nel video di presentazione: da queste, e da come si comportano i giocatori al tavolo, possiamo dedurre parecchio. Prendendo ispirazione dalla popolarissima modalità di Magic, Commander, e sfruttando l'immenso parco eroi di League of Legends, sappiamo che i mazzi ruoteranno attorno a un singolo eroe: sono state mostrate le carte di Jinx, Yasuo, Volibear e Viktor. Da come gli sviluppatori descrivono i loro mazzi e dalla struttura delle carte, poi, possiamo ipotizzare un sistema di colori simile a quello di Magic. Ognuno di questi ha un'icona e sembra avere un'identità: i personaggi esplosivi come Jinx sono rossi e quelli basati sulle pedine sono gialli. C'è anche il verde, il viola, l'arancione e l'azzurro e sui tavoli da gioco dei protagonisti del video è presente un sistema di mana con carte corrispondenti a questi colori tappate e stappate. "Project K non è la versione fisica di Legends of Runeterra, ma ne eredita alcune filosofie di design dei campioni" ha spiegato Guskin. Nel video si vede in azione una meccanica nuova rispetto ai TCG più famosi: la conquista. Due carte mostrate sono dei cosiddetti campi di battaglia, ciascuno con un effetto particolare. In questi campi di battaglia sarà possibile schierare degli eroi per farli combattere. In base al risultato di questa lotta potrebbe attivarsi la meccanica di conquista che nel caso della carta "Campi di Zaun" fa scartare e pescare il vincitore. Possiamo dedurre molto dal design preliminare delle carte che sono state mostrate nel video ma non tutto: chi sceglie quali campi di battaglia vengono messi in campo? I campioni, poi, sembrano dividersi in due tipologie di carte differenti: quelli automaticamente presenti sul campo di battaglia (che si comportano come un Incantesimo di Magic) e quelli che fanno quasi da creature, possono essere evocati e hanno dei punti di attacco. Il mazzo di Viktor, per esempio, ha come motore il posizionamento sul campo di pedine e ha come colori giallo e blu. Volibear, invece, è tutto incentrato sul menare le mani e sul mettere in campo quante più creature (in questo gioco chiamate unità) grosse possibile. Qui abbiamo scoperto che le carte parlano al giocatore in prima persona, una scelta peculiare, non popolarissima, ma che certamente aiuterà i novizi a capire il comportamento delle varie magie. Il grande orso polare di League of Legends, poi, introduce una nuova meccanica, Esaurire (Exhaust), di cui non siamo riusciti a dedurre il funzionamento. Yasuo è alle redini di un mazzo verde viola in gergo definito midrange che si prende il suo tempo per costruire sinergie e combinazioni Il mazzo di Yasuo, poi, introduce al concetto di Base (probabilmente il terreno neutrale di ciascun giocatore da cui mandare nei vari campi di battaglia le proprie unità) e dà un nome a due dei cinque colori: il verde si chiama Calma e il viola Caos. Dal mazzo di Jinx, poi, capiamo che il rosso si chiama Furia e che la sua filosofia è quella di causare quanti più danni possibile e restare con una sola carta in mano così da attivare il suo potere di pesca. Da un'inquadratura larga del tavolo di gioco, poi, vediamo che i campi di battaglia sono al centro e che ogni giocatore può mandare le sue unità a combatterci dentro. Ci sono l'equivalente di Magic degli istantanei (carte che possono essere giocate in risposta a quelle degli avversari se ne si può pagare il costo), carte che vengono giocate coperte quasi fossero le trappole di Yu-Gi-Oh! e, quando vengono inquadrate le mani di chi gioca, in nessun caso sono presenti le carte del mana. Questo vuol dire che potrebbero non fare parte del mazzo e venire assegnate ai giocatori ad ogni turno automaticamente. Nelle mani di chi è seduto al tavolo nel video di presentazione non c'è nemmeno una carta pensata per fare da mana, questo vuol dire che o si usano le carte che non servono (come in Duel Masters) o il mana viene assegnato da un'altra zona di gioco Il video si chiude con una delle giocatrici che, con una giocata, guadagna "l'ottavo punto" e vince la partita. Questo vuol dire che il modo di trionfare potrebbe essere più simile a quello di Lorcana (in cui bisogna raggiungere un certo numero di segnalini e non ci sono punti vita) piuttosto che a quello di Magic o Yu-Gi-Oh!. Non sappiamo come si guadagnano questi punti, ma la meccanica è probabilmente legata al posizionamento delle proprie unità nei campi di battaglia e alla vittoria degli scontri diretti con quelli avversari.