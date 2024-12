Le Apple Mac mini con chip M2 da 8+256 GB è al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un Apple Mac mini con chip M2 da 8+256 GB. Lo sconto segnalato è del 25%, ovvero di 150€, rispetto al prezzo consigliato. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 609€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre e la spedizione è gestita da Amazon. Il problema è che per il momento non è prevista a breve termine: la piattaforma segnala almeno tre mesi di attesa per il computer. Potete però fare l'ordine così da assicurarvi l'ottimo prezzo.