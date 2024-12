Zenless Zone Zero ora impedisce di vedere da troppo vicino il lato B dei personaggi: community disperata

Come gli altri giochi di Hoyoverse, anche Zenless Zone Zero si basa su un cast di personaggi che comprendono molte ragazze in stile anime vestite in maniera piuttosto provocante, cosa che è diventata un po' una caratteristica basilare degli RPG mobile con elementi gacha e su cui sviluppatori e utenti giocano alquanto.

Il personaggio ora scompare se visto da sotto e in maniera ravvicinata

Come dimostra il video riportato nel messaggio su X qui sotto, se ci si avvicina troppo al personaggio da un angolatura dal basso, questo scompare completamente, impedendo di arrivare a poter vedere sotto la gonna.



Come possiamo leggere dalle note della patch, tra le novità c'è ora una "Regolazione della visualizzazione degli Agenti per determinate angolazioni: Se visto da angolazioni specifiche, l'Agente apparirà sfumato". In effetti, i personaggi scompaiono completamente nel caso in cui si cerchi di guardarli da troppo vicino e dal basso.

Ovviamente, la cosa non è stata presa bene dalla community, gettata nello sconforto da questa forte limitazione alle possibilità di fanservice di Zenless Zone Zero, a giudicare dai commenti che sono emersi online nelle ore scorse.

Su Twitter, un utente ha descritto la notizia come "l'11 settembre per i gooners", mentre altri hanno chiesto la restituzione dei soldi. Allo stesso modo, un thread su Reddit che ha raccolto in breve una grande quantità di consensi presenta una raccolta di commenti negativi sulla novità introdotta nel gioco, dimostrando un notevole calo nell'entusiasmo generale della community.