PS5: nuovo spot italiano su grafica, DualSense e audio 3D

PS5 si mostra in un nuovo spot pubblicitario disponibile anche in italiano, visibile qui sopra e incentrato sulle diverse caratteristiche innovative della nuova console Sony, a partire da grafica, controller DualSense e audio 3D, ovvero gli elementi su cui la compagnia continua a puntare particolarmente.

Si tratta di un veloce montaggio che mostra scene sostanzialmente già viste, ma ricomposte a mostrare gli elementi fondamentali di PS5, nell'ottica di quella "immedesimazione mozzafiato" su cui Sony vuole puntare andando a toccare diversi aspetti e diversi sensi.

Si parla dunque di grafica migliore, di caricamenti istantanei con l'SSD, della sensazione tattile fornita dal feedback aptico e dai grilletti adattivi, oltre alla sensazione auditiva fornita dal nuovo sistema audio 3D integrato.

PS5 vuole dunque colpire attraverso vari sensi e Sony sembra voler puntare molto su questo, anche al di là dei semplici incrementi grafici che forse sono a questo punto più complicati da vendere come determinanti per il passaggio alla next gen, visti i livelli già raggiunti in questa generazione.

Tra i giochi visibili nel trailer scorgiamo quelli già mostrati nel corso della presentazione di PS5 ovvero Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e vari spezzoni del video di presentazione della console, inframmezzati dalle classiche frasi a effetto da spot TV.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa di conoscere informazioni fondamentali come data di uscita e prezzo della console, considerando che siamo a settembre. Secondo varie voci di corridoio, Sony dovrebbe tenere una nuova presentazione dedicata a PS5 a settembre con prezzo, uscita e giochi. Un nuovo rumor emerso oggi parla inoltre di un possibile lancio in leggero ritardo in Europa.