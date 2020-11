P.T. torna grazie a questo tributo tutto italiano fatto con GXDoom

Raramente una demo è riuscita a creare la stessa devozione e ammirazione di quella di P.T.. È vero che c'è dietro lo zampino di Hideo Kojima, ma sono passati sei anni da questo teaser interattivo di quello che sarebbe dovuto essere il nuovo Silent Hill. A distanza di tutto questo tempo c'è ancora chi pensa a come realizzare un tributo a questa demo: per esempio il connazionale Andrea Gori. Questo modder, conosciuto come Batandy, ha deciso di utilizzare gli strumenti messi a disposizione da GZDoom per ricreare la casa della demo di P.T. utilizzando il motore grafico del primo Doom.

Il risultato è quantomeno molto interessante, soprattutto per la capacità di Batandy di sfruttare pienamente gli strumenti a disposizione per ricreare in maniera fedele un gioco molto più recente e graficamente complesso.

Tutti coloro che fossero interessati a questo tributo potranno scaricare la demo a questo indirizzo.

Il progetto è presentato in questo modo:

"GZ PT è un remake standalone e non-profit basato su GZDOOM del Playable Teaser di Hideo Kojima. Sebbene non sia un rifacimento 1:1, ogni sequenza è stata ricreata nel modo più fedele possibile all'originale con degli asset in bassa definizione e texture con uno stile retro.

Riuscirete a fuggire dal corridoio infestato?"

Cosa ne pensate? Sapete che la demo di P.T. non sarà scaricabile su PS5?