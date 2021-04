Returnal: un video con 30 minuti di gameplay commentati da Housemarque

Vediamo questo nuovo video con più di trenta minuti di gameplay di Returnal, commentato dagli sviluppatori di Housemarque. Returnal è la nuova esclusiva per PS5, appena lanciata sul mercato, che tanto sta facendo parlare di sé per le sue qualità.

Gli sviluppatori ci spiegano le basi del gioco mentre Selene, la protagonista, esplora i primi due biomi del gioco. Il filmato consente di vedere anche cosa succede quando termina una partita, come funzionano i vari sistemi di gioco e come si utilizzano diversi oggetti. Se non siete ancora convinti di acquistarlo o meno, questo è sicuramente il video che fa per voi e che potrebbe togliervi i dubbi residui.

Per ulteriore informazioni, leggete la nostra recensione di Returnal, dove Francesco Serino ha scritto:

Gioco eccezionale Returnal. Housemarque ha fatto un salto in avanti che non può non sorprendere, ma il merito va anche ai PlayStation Studios che hanno saputo affrontare la sfida, dalla riuscita tutt'altro che scontata, sostenendo e aiutando il piccolo team come una grande famiglia. Ci sono delle debolezze nella trama, nella scarsa incisività di troppe run, in alcuni passaggi meno interessanti di altri, ma per il resto ci troviamo davanti a un prodotto eccellente.