Xbox Series X e S: IO Interactive sta sviluppando un gioco fantasy esclusivo?

IO Interactive, lo sviluppatore della serie Hitman, starebbe lavorando a una nuova proprietà intellettuale fantasy per Xbox, che sarà pubblicata su Xbox Series X e S e su PC. A riportarlo è stato Windows Central Gaming, secondo cui questo è uno dei molti progetti che Microsoft sta finanziando esternamente ai suoi studi di sviluppo first party.

Del gioco di IO Interactive non si sa ancora nulla, a parte che avrà dei draghi e che sarà ambientato in un mondo medievaleggiante. Interessante il fatto che alcune fonti di Eurogamer.net abbiano confermato la notizia, affermando che si tratta di un tripla A e che per vederlo concluso mancano ancora diversi anni.

IO Interactive di suo tace sull'argomento (inevitabilmente), quindi prendete il tutto con le dovute cautele. Attualmente lo studio si sta ancora godendo il successo di Hitman 3, la sua ultima fatica di recente pubblicazione. È noto inoltre che abbia almeno un altro progetto in lavorazione: Project 007, un titolo su James Bond. In questo caso sarà un multipiattaforma.