Tales of Arise, l'evoluzione del sistema di combattimento nella serie Tales

Se avete letto la nostra recensione di Tales of Arise , allora saprete che i combattimenti ci hanno divertito moltissimo, ma questo non dovrebbe sorprendere chi conosce la serie Bandai Namco : il sistema di combattimento action in tempo reale è sempre stato uno dei suoi punti di forza, sebbene abbia attraversato numerose trasformazioni nel corso di questi ventisei anni. In questo speciale vogliamo ripercorrere la storia del Linear Motion Battle System nella serie madre, escludendo gli spin-off Radiant Mythology e simili, per cercare di capire come siamo arrivati agli spettacolari scontri di Tales of Arise e cosa potremmo aspettarci in futuro dai prossimi Tales.

Le origini del LMBS

Tales of Arise, l'Assalto boost di Rinwell e Law

Il primissimo Tales risale al 1995: fu proprio quel Tales of Phantasia per SNES, col suo innovativo Linear Motion Battle System, a inaugurare una deriva action per un genere popolarissimo in Giappone, meno nel resto del mondo, che fino a quel momento era rimasto fortemente ancorato ai combattimenti a turni. Il giocatore poteva controllare solo il protagonista Cress, mentre gli altri membri del party erano affidati all'intelligenza artificiale. All'epoca non esistevano combo e Cress poteva attaccare con la spada, oppure usare diverse Arti a seconda che fosse lontano o vicino dal bersaglio: il party e i nemici si muovono sullo stesso piano 2D, verso destra o verso sinistra, e il gioco assume così l'aspetto di una specie di picchiaduro a scorrimento ogni volta che scatta uno scontro casuale. Va detto che questo primo prototipo del LMBS non era del tutto in tempo reale: ogni volta che un membro del party lanciava un incantesimo, il combattimento andava in pausa fino al completamento dell'animazione per non stressare l'hardware 16-bit.

Il sistema di combattimento di Tales of Phantasia è stato rivisitato nelle edizioni successive del gioco, per esempio quella per PlayStation del 1998, prendendo come spunto il cosiddetto Enhanced Linear Motion Battle System (E-LMBS) di Tales of Destiny. Il secondo titolo nella serie, uscito nel 1997 per PlayStation, sfrutta il più potente hardware Sony per risolvere vari problemi di gameplay: gli incantesimi iniziali non congelano più il tempo, le Arti non si distinguono in base alle distanze e possono essere concatenate in combo. Inoltre, è possibile controllare gli altri personaggi oltre al protagonista Stahn semplicemente equipaggiando uno speciale accessorio che consente persino di giocare in co-op durante i combattimenti. Tales of Destiny introduce anche le primissima forma di Arte mistica, poi perfezionata e ribattezzata Blast Caliber nel remake per PlayStation 2 del 2006. Tenete presente che fino a questo punto il sistema di combattimento impiega meccaniche molto tradizionali come i Technical Point, la risorsa consumata per lanciare le Arti che sostituisce i più classici Magic Point.

Tales of Arise, l'Attacco boost di Dohalim è efficace contro i nemici agili

I primi passi verso un sistema di combattimento ancora più dinamico si avvertono in Tales of Eternia, titolo del 2000 per PlayStation che negli Stati Uniti fu ribattezzato Tales of Destiny II. Chiamato Aggressive Linear Motion Battle System (A-LMBS), il nuovo LMBS è molto più dinamico e orientato all'azione, specialmente per quanto riguarda le Arti magiche: il nuovo Tales elimina definitivamente le interruzioni durante il lancio degli incantesimi più potenti, sebbene i personaggi non possano lanciarli contemporaneamente. Le magie, tuttavia, hanno effetti ad area che possono essere schivati e aggirati. I nuovi sprite - che abbandonano lo stile super deformed per proporzioni più realistiche - godono infatti di animazioni molto più veloci e hitbox meglio calcolate, garantendo al giocatore un maggior controllo sull'azione. Nota di colore: nella versione localizzata in inglese, le Arti mistiche si chiamano Divine skills.

Tales of Arise, Alphen è il protagonista della storia

Tales of Destiny 2 è uscito nel 2002 per PlayStation 2: si tratta di un vero e proprio sequel del titolo datato 1997, ma sfortunatamente non è mai stato localizzato in occidente. Il nuovo sistema si chiama Trust and Tactical Linear Motion Battle System (TT-LMBS) e fondamentalmente è molto simile a quello di Tales of Eternia, salvo per un importante parametro chiamato SP. I personaggi consumano SP attaccando i nemici, e questo significa che per mantenere le combo in corso bisogna alternare l'intervento dei diversi personaggi, ragion per cui da questo episodio è più facile cambiare il personaggio controllato. Lo scontro continua a svolgersi sullo stesso piano, che però si divide idealmente a metà: se i personaggi invadono la metà che appartiene al nemico, il consumo di SP raddoppia. Tales of Destiny 2 introduce anche il concetto di Hi-Ougi, praticamente il termine che poi, in seguito, sarà localizzato in Arte mistica: sono Arti che i personaggi possono lanciare solo in determinate condizioni tenendo premuto il pulsante corrispondente.

Tales of Arise, Kisara non può schivare, ma può parare col suo scudo

L'ultimo Tales a chiudere l'era 2D della serie è invece Tales of Rebirth del 2004, un altro titolo che Namco, all'epoca ancora slegata da Bandai, decise di non portare in occidente, e che comincia a gettare le basi dei titoli futuri. Qui il sistema assume un nome ancora più complicato, Three Line Linear Motion Battle System (3L-LMBS): l'impostazione continua a essere bidimensionale, ma i tre piani di parallasse consentono di spostarsi da uno all'altro per schivare gli attacchi e aggirare i nemici. Alcune Arti possono colpire più "corridoi" o spostare i nemici per agevolare il concatenamento delle combo, e questo significa che la corretta disposizione del party sui tre piani di parallasse può determinare la vittoria o la sconfitta. Le Arti, inoltre, non consumano più TP, ma hanno un tempo di ricarica individuale che cambia a seconda della loro potenza. In Tales of Rebirth le Arti mistiche sono in realtà dei spettacolari colpi di grazia eseguiti in tandem da almeno due personaggi e si chiamano Finality... che suona un po' come Fatality, in effetti.