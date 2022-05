The Perfect Pencil, il provato di un platform surreale e delizioso

Quando John si ritrova privo di testa sul molo di un mondo sconosciuto, l'unica cosa che può fare è camminare verso destra, seguendo una flebile luce. Sulla sua strada incontra uno strano personaggio, che vive sotto a un faro, che gli fa capire di non essere il primo a trovarsi in quella situazione e gli impianta una telecamera al posto del cranio. Ora John può osservare meglio il mondo intorno a sé ed esaminare alcuni oggetti usando la testa, per così dire, inquadrandoli per ottenere indicazioni, suggerimenti e collezionabili. Cos'è questo posto? Perché ci è finito? Chi è lo strano tipo che lo ha aiutato? Cosa può fare per ritornare alla realtà?

Stile surreale

La prima area della demo

Dopo la sezione introduttiva, John entra nella prima area: una strana caverna piena di piante e di personaggi bizzarri. Qui acquisisce la sua arma principale: una matita gigante. Non ci sono grosse spiegazioni sul perché il posto sia pieno di adulti che si comportano come dei bambini e tentano di fermare il protagonista, ma l'intero scenario trasmette una forte sensazione di rassegnazione, come se fossero delle persone che hanno rinunciato a crescere e non desiderino altro che di rimanere chiuse nel loro piccolo mondo. Ci sono quindi degli uomini smilzi dentro a delle gabbiette che gattonano in giro per le piattaforme, degli altri avvolti in dei materassi che rotolano contro John quando lo vedono e altri ancora dentro a dei cuscini che strisciano come bruchi. John li affronta impugnando la sua matita gigante, con cui può sferrare dei fendenti semplici, caricati o curativi, questi ultimi indispensabili per recuperare l'energia perduta. In giro per la mappa ci sono anche dei nemici più tradizionali, come delle piante che esplodono propagando dei gas tossici.

Lo stile visivo è l'elemento che risalta di più e che in un certo senso rende il gameplay di The Perfect Pencil unico. La demo dura circa un'ora e mezza e consente di visitare la prima zona, fino allo scontro con il boss: un uomo decisamente piazzato che veste come un neonato, che si sente poco amato e che, come il resto delle persone che popolano il livello, vorrebbe solo dormire. Lo scontro non è difficilissimo, ma è nondimeno piacevole, proprio per le particolarità del nemico, che rotola contro John e piange cercando di colpirlo con le sue lacrime. Dopo averlo superato c'è un colpo di scena, di cui non parleremo (scaricate la demo, tanto è gratuita), quindi per proseguire si viene rimandati alla versione finale, che non ha ancora una data d'uscita.