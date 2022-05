Deathloop e Dishonored: come nascono i mondi Arkane, parola agli sviluppatori

Nell'industria esistono due tipologie di sviluppatori: quelli che a ogni uscita sperimentano un genere diverso e chi rimane legato a una specifica tipologia di gioco. Sarebbe errato però pensare che l'innovazione e la sperimentazione sia appannaggio solo dei primi, anzi. Cercare di rinnovare, o innovare, rimanendo nei limiti prestabiliti di un genere è un'impresa ancor più difficile, se poi parliamo di immersive sim la sfida è ancora più grande. Arkane Studios però sa il fatto suo, e dopo anni di attività riesce ancora a stupire il pubblico. Quello che spesso ci rimane impresso dei giochi Arkane è il mondo di gioco, le ambientazioni, le città, le singole architetture... e c'è un motivo. Dietro ai ricordi indelebili dei giocatori infatti, si nasconde una formula accurata, che unisce direzione artistica e level design in modo funzionale e indissolubile. Qual è quindi la formula magica di Arkane? Ci siamo fatti svelare qualche piccolo segreto dal team di Arkane Lyon, in particolare da Damien Laurent, Level Art Director, e Geoffroy Espinasse, Lead Level Artist che hanno entrambi lavorato su Dishonored e Deathloop. In questa intervista quindi parleremo di come il team di sviluppo francese ha creato le isole di Gristol Serkonos e Karnaca, in un viaggio alla scoperta dei segreti dei mondi di Arkane.

Geografia e demografia Damien Laurent, Level Art Director (a sinistra) e Geoffroy Espinasse, Lead Level Artist (a destra) Il motivo per cui i mondi di Arkane sembrano così vivi e autentici è la profondità con cui il team di sviluppo lavora alle loro creazioni, mantenendo sempre due assi di riflessione principali: geografia e demografia. Laurent ed Espinasse ci dicono: "La visione è sempre il nostro punto di partenza, la funzionalità e la grafica vengono dopo. La nostra ambizione è quella di costruire una città credibile in cui ci si possa immediatamente immergersi. Ci sforziamo di ottenere autenticità, profondità e architetture memorabili e quindi trattiamo le nostre città come personaggi a sé stanti. Questo ci permette di avere un'ancora, un elemento che coinvolga il giocatore con elementi familiari e in cui può relazionarsi rapidamente. Lavoriamo poi a strati successivi, partendo dalle fondamenta - geografia e popolazione - e senza trascurare nessuna di queste fasi per assicurarci una costruzione logica". Il ponte sul fiume di Dunwall è un luogo che tutti i giocatori ricordano bene Quando si tratta d'ideare un nuovo mondo, si parte dalla sua geografia: parliamo quindi di clima, topologia del terreno, flora e fauna. Da qui si passa poi alla popolazione, definendone le radici e cultura, ma anche i costumi e le ragioni della spingono le persone a insediarsi in una determinata zona. Questi sono tutti dettagli che influiscono successivamente sulle scelte urbanistiche e architettoniche, come ad esempio l'uso massiccio di olio di balena nella città di Dunwall, possibile grazie alla fiorente pesca di cetacei, contrapposto all'uso dell'energia eolica di Karnaca, soggetta a forti tempeste di vento; le conseguenze sono successivamente visibili nelle città, con un importante impianto di mattatoi di balene a Dunwall contrapposti alle eleganti pale eoliche visibili in tutta Karnaka. L'obiettivo, come detto, è creare mondi credibili, senza però scadere nell'iperrealismo perché quelli di Arkane sono pur sempre universi narrativi fittizi, con una loro logica ma al tempo stesso caratterizzati da elementi esagerati e fortemente iconici. "Possiamo contare su una sorta di brodo d'idee in costante ebollizione tra narrazione, design e comparto artistico, che si alimentano a vicenda per spingere le idee più folli in profondità e assicurarsi che si intersechino sempre in modo credibile nella narrativa e servano di conseguenza l'esperienza di gioco. È così che ci venne in mente l'idea delle tempeste di polvere sulle alture di Karnaca o Villa Mecania" La vista di Karnaca dal distretto di Aventa Alta Chi ha giocato entrambi i capitoli di Dishonored avrà certamente notato la differenza tra Dunwall e Karnaca, e questo grazie al minuzioso lavoro del team di sviluppo durante le fasi d'ideazione del mondo. Dunwall è la capitale dell'impero, una città ispirata architettonicamente al mondo anglosassone (in particolare Londra ed Edimburgo) e che vive una storia secolare. Qui l'influenza dell'impero, dell'aristocrazia e del clero è forte, una sorta di culla del vecchio mondo che, quando il giocatore visita, sta andando in frantumi un pezzo dopo l'altro, tra lotte di potere e il morbo dilagante della peste. Karnaca invece è una città con molti meno anni sulle spalle, fondata come insediamento coloniale la cui sua unica funzione è quella di sfruttare le abbondanti risorse naturali per approvvigionare l'impero. Qui lo status sociale è più fluido e meno stringente rispetto agli opprimenti ranghi sociali di Dunwall: non c'è niente che un po' di denaro e audacia non possa comprare a Karnaca, e infatti i suoi cittadini hanno l'intraprendenza tipica dei pionieri, come i coloni che nel mondo reale hanno conquistato Stati Uniti e Australia. A Blackreef, Aeon ha riadattato l'esistente alle esigenze del programma Queste regole valgono anche per Deathloop, con le dovute differenze di trama. Il punto di partenza è sempre dare un'anima al luogo e a chi lo popola. Blackreef è un piccola e fredda isola persa nei mari del nord, prima umile porto di pescatori e poi diventata la base del programma Aeon. Quando Visionari ed Eternalisti arrivano in questa desolata terra, portano con sé numerose risorse, ma di certo non infinite. La via del "rasare al suolo" e ricostruire da zero non era di certo percorribile, viste le condizioni meteo particolarmente avverse, quindi l'unica alternativa per il programma Aeon è stata quella di adattare l'esistente alle loro esigenze, convertendo i vecchi villaggi di pescatori in qualcosa di comodo e vicino ai gusti del tempo. Da qui si crea il forte contrasto tra lo stile frugale delle costruzioni preesistenti sull'isola e gli psichedelici anni '60 che fanno da sfondo a Deathloop. "Nel sotto testo" ci dicono gli sviluppatori, "potrebbe esserci l'allegoria di una rottura con i nostri giochi precedenti: l'architettura vittoriana è in qualche modo un po' 'superata' e noi stiamo costruendo qualcosa di nuovo sulle sue rovine"

Costruire il mondo di gioco Le possibilità offerte dal level design firmato Arkane Studios sono davvero molte Ovviamente i mondi di Arkane sono belli non solo da guardare, ma soprattutto da giocare perché molto di quello che è visibile a schermo è esplorabile e, a fare la differenza, è il modo in cui si può esplorare. La libertà di approccio offerta al giocatore è sempre vasta e di altissima qualità, creando esperienze di gioco indimenticabili. Quello che a noi sembra un grande parco giochi, libero e mai guidato, in realtà è creato con una dovizia di dettaglio incredibile e molto più guidato di quanto possiamo immaginare. "Una delle caratteristiche della creazione degli ambienti di gioco in Arkane" dicono gli sviluppatori, "è la sinergia che esiste tra i level artist e i level designer. Entrambi i team sono su un piano di totale parità e lavorano quotidianamente spalla a spalla per massimizzare la qualità e l'autenticità degli ambienti di gioco. Il level design stesso è il prodotto del lavoro di questi due team, che instancabilmente si scambiano idee fino alla fine della produzione, raggiungendo così il compromesso più soddisfacente in termini di gameplay e di bellezza grafica" Deathloop e Dishonored sono poi caratterizzati anche da simili modalità di navigabilità e interazione con gli ambienti: il potere di traslazione è essenziale per spostarsi, e anche gli altri Poteri dell'Esterno / Tavolette modificano sensibilmente l'esperienza di gioco. Per iniziare a costruire un mondo di gioco, è essenziale quindi conoscere le possibilità di mobilità massima del giocatore. Una volta stabilite le metriche di navigazione, queste vengono integrate nella direzione visiva per definire gli spazi tipici che verranno esplorati, come ad esempio un appartamento. Sempre nello spirito di mantenere un senso di credibilità ed eleganza artistica, l'architettura deve supportare la direzione visiva così come le possibilità di level design. Gli edifici sono quindi costruiti con pezzi modulari che permettono al team artistico di rispondere alle esigenze dei level designer in modo flessibile. L'obiettivo è d'incorporare sempre quanti più elementi di level design possibili nella proposta architettonica; per esempio, balconi, cornicioni o tetti. Quando la necessità è prevista in anticipo, è possibile ottenere un risultato convincente in cui il giocatore si sentirà immerso senza avere l'impressione d'individuare i percorsi che gli vengono proposti. Sempre in uno spirito di flessibilità, viene previsto che ogni appartamento possa essere visitato secondo le necessità del progetto, aprendo una porta o una finestra. Per creare un mondo di gioco stimolante, tenere in considerazione le abilità speciali dei protagonisti è essenziale La produzione Arkane è considerabile, in questo senso, quasi al pari dell'artigianato. Il team è sempre stato restio a creare ambienti di gioco troppo grandi: i loro livelli sono più piccoli, densi e verticali rispetto alle mappe di altri giochi perché più lo spazio è contenuto più è possibile mantenere alto il livello qualitativo. Nulla nei giochi Arkane è collocato a caso; tutto è pensato e posizionato con cura a mano, ogni elemento racconta una storia e lavora alla creazione di un'atmosfera. "Quando entriamo nei dettagli delle nostre intenzioni visive, possiamo anche applicare alcune formule per rafforzare l'originalità. Per esempio, se immaginiamo un'architettura in stile moderno, la disegneremo con materiali e strumenti antichi. Una sorta di 'what if...' che applichiamo all'architettura o agli oggetti fabbricati; in Dishonored questi non sono prodotti in serie ma fatti a mano. Cerchiamo sempre di sfruttare le specificità della città che abbiamo immaginato fino all'ultimo dettaglio, come l'uso del legno per creare le pietre di pavimentazione delle strade, o le pietre da costruzione che contengono vene d'argento nel distretto minerario di Batista". Un altro punto importante nei giochi Arkane è la verticalità. Optare per una dimensione verticale in un ambiente è anzitutto un modo per dare eleganza ai volumi, conferire un certo dinamismo e carattere della composizione dell'immagine. Ma soprattutto, offre possibilità di movimento creativo ai giocatori. Qui Dishonored e Deathloop prendono due strade leggermente diverse: se i livelli della saga dedicata a Corvo ed Emily sfruttano l'espediente della verticalità in modo magistrale, creando un profondità incredibile nell'esperienza esplorativa, a casa di Colt e Julianna la situazione è leggermente diversa. Vi avevamo già raccontato in quest'intervista a Dinga Bakaba, Game Director di Deathloop, come il team di sviluppo avesse scelto per Deathloop un approccio leggermente diverso, creando livelli leggermente più grandi ma ridotti in altezza, ottenendo un'esperienza diversa. Inoltre, parte dell'esplorazione di Deathloop, si basa sull'esplorazione dei quattro distretti che compongono l'isola a tutte le ore del giorno, per vedere i cambiamenti della mappa: un modo nuovo di esplorare i mondi Arkane