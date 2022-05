Star Wars Jedi: Fallen Order 2, periodo di uscita rivelato da Jeff Grubb

Star Wars Jedi: Fallen Order 2, o meglio Jedi Survivor, come pare si chiamerà il gioco, ha un periodo di uscita rivelato dal giornalista Jeff Grubb: secondo quanto riportato, il gioco arriverà a febbraio o a marzo 2023.

Probabilmente protagonista di un reveal ufficiale durante la Star Wars Celebration, dunque tra il 26 e il 29 maggio, Star Wars Jedi: Fallen Order 2 non ce la farà dunque a debuttare quest'anno, come già si vociferava, ma quantomeno l'attesa non sarà lunghissima.

La discussione è nata in seguito alle ormai feroci polemiche sulla line-up 2022 di Xbox, che affollano i social dalla notizia del rinvio di Starfield e Redfall: molti utenti l'hanno presa davvero male e cercano di capire come verrà gestito il calendario da Microsoft.

Star Wars Jedi Survivor non sarà tuttavia il progetto che andrà a risollevare la situazione, visto che appunto arriverà all'inizio del 2023 ed è comunque una produzione multipiattaforma, in uscita anche su PlayStation.

A questo punto non rimane che attendere l'Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno, nella speranza che vengano annunciate sorprese a breve scadenza.