Una serie con questo fardello di aspettative difficilmente può mettere d'accordo tutti, e la quarta stagione si è affacciata sulla piattaforma con un nodo ancora più complicato da sciogliere: la sostituzione di Henry Cavill , l'appassionato attore che ha fortemente voluto e sostenuto la serie fin dall'inizio con un'interpretazione iconica. Attesissima e temutissima allo stesso tempo per motivi completamente diversi, questa stagione è arrivata con i suoi otto episodi (più uno) in un momento in cui The Witcher ha perso anche lo smalto della novità.

Le discussioni intorno alla prima stagione di The Witcher giravano spesso intorno alla fedeltà della serie TV nei confronti dei romanzi di Sapkowski e dei videogiochi sviluppati da CD Projekt Red, dimenticando che al grosso del pubblico generalista che paga l'abbonamento di Netflix importa poco di questi fattori: lo spettatore tipo si siede sul divano e vuole solo guardare una serie fantasy piena di azione, sangue, sesso e magia , e in questo senso finora possiamo dire che The Witcher abbia anche funzionato.

Metamorfosi di un Witcher

Andiamo dritti al punto: il passaggio da Henry Cavill a Liam Hemsworth. Per chi non lo sapesse, il nuovo attore è il fratello minore del Chris Hemsworth che interpreta Thor nel Marvel Cinematic Universe, e questo già di per sé getta un'ombra sul suo talento, quando in realtà il buon Liam ha lavorato come protagonista in diversi film tipo la saga di The Hunger Games, Independence Day: Rigenerazione, Il duello, Love and Honor e così via. Insomma, è in giro da un po', magari non ha ancora recitato in capolavori, però se la cava. E una volta superato lo scoglio dei primi momenti, come Geralt si destreggia anche bene.

Chiaramente non è Cavill e non lo sarà mai e possiamo capire perfettamente chi faticherà ad accettare questo cambiamento, che gli autori della serie TV hanno giustificato in un modo metanarrativo anche piuttosto intelligente: le storie, specie quelle leggendarie come questa, cambiano insieme a chi le racconta. E il momento di transizione narrato in questa stagione - che adatta i romanzi Il battesimo del fuoco e La torre della Rondine - è idealmente quello perfetto per sostituire Geralt, che si trasforma caratterialmente nel corso degli episodi. Il fisico meno massiccio ma più agile di Hemsworth in un certo senso riflette un atteggiamento più candido e paterno, anche se la giovane età dell'attore (35 anni, contro i 42 di Cavill) indebolisce un po' il secondo aspetto.

In realtà, però, il Geralt di Hemsworth non interagisce quasi mai con la Ciri di Freya Allan, se non in qualche flashback o visione. È una delle caratteristiche di questa stagione che, ormai abbandonate le controverse tortuosità temporali della prima annata, segue tre percorsi narrativi assolutamente dritti e paralleli, incentrati ciascuno su un personaggio diverso e i suoi diretti comprimari. Ritroviamo perciò Geralt alle prese con una ferita sia esteriore che interiore, accompagnato nel suo viaggio alla ricerca di Ciri da un'eterogenea banda di avventurieri che include il consueto Ranuncolo (Joey Batey), l'arciera Milva (Meng'er Zhang), il redento Cahir (Eamon Farren), il vampiro Regis (un istrionico Laurence Fishburne), i nani Zoltan e Yarpen e lo gnomo Percival.

Alla fine il nuovo Geralt di Liam Hemsworth funziona meglio del previsto

L'allegra - si fa per dire - banda di Geralt vive diverse avventure melodrammatiche che culminano in un episodio mezzo musical che lì per lì ci ha decisamente straniato, ma che alla fine chiude il cerchio, anche se magari in modo un po' maldestro e troppo didascalico, sull'identità rinnovata dentro e fuori del nuovo Witcher. Aiuta il fatto che Geralt questa volta abbia molto meno tempo tutto per sé rispetto alle stagioni precedenti; è quasi sempre accompagnato da qualche altro personaggio, anche perché il tema centrale della stagione è proprio il legame che i protagonisti instaurano con i loro compagni e come questo li abbia cambiati e continui a cambiarli. In questo senso, bisogna dire che i compagni di viaggio di Geralt ci sono apparsi tutti ben caratterizzati, anche se qualcuno più frettolosamente degli altri, sebbene Regis batta tutti per distacco.

Quindi, sì, alla fine Hemsworth nel complesso funziona e ha fatto i compiti, essendo meno irruento, ma comunque efficace anche nelle scene d'azione, ma deve ancora smussare qualche spigolosità, tipo la chimica praticamente inesistente con la Yennefer di Anya Chalotra. Tutto sommato, poteva andare molto peggio.