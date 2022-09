Top Gun: i videogiochi ispirati ai film con Tom Cruise

Siamo reduci dalla visione di Top Gun: Maverick, da poco distribuito ufficialmente anche in Italia sui servizi di streaming. Il film è fedele ai canoni del primo capitolo, che rappresentava perfettamente gli anni '80 e la loro effervescenza, e riprende tante sue meccaniche, compresa l'immortale colonna sonora. Il seguito del popolare lungometraggio ci ha così impressionato da convincerci a fare una retrospettiva videoludica, ripensando a tutti quei giochi che si sono lasciati ispirare da Top Gun. Non ce ne sono pochi, tra titoli ufficiali che sfruttano il marchio, tributi più o meno velati e collaborazioni. Scopriamo insieme quali sono i nostri videogiochi di Top Gun preferiti, e voi diteci i vostri nei commenti!

Grand Theft Auto V Una evocativa immagine a bordo della portaerei in GTA 5 Ebbene si, anche GTA 5 è stato contaminato da Top Gun. Probabilmente molti di voi si ricorderanno della missione a bordo della portaerei ormeggiata a largo di Los Santos. Durante la missione di irruzione nei laboratori della Humane Labs è necessario infatti rubare dei caccia e mettere in salvo il prezioso carico. Ecco che, appena accesi i motori e lasciato il ponte della portaerei, possiamo sentire potente la colonna sonora di Top Gun con la traccia Kenny Loggins "Danger zone". Mai scelta fu così azzeccata.



Flight Simulator Grafica al top per Flight Simulator, quasi indistinguibile dalla realtà Con l'uscita di Top Gun: Maverick nelle sale cinematografiche (ricordiamo, per altro, evento rimandato da quasi due anni a causa della pandemia), in Microsoft Flight Simulator su PC e Xbox Series X è contemporaneamente uscita una espansione dedicata proprio al film. La collaborazione tra Microsoft e Paramount Pictures ha portato agli utenti PC e Xbox questo curioso e intrigante DLC gratuito, dove il protagonista assoluto è il caccia F/A-18E/F Super Hornet già visto nel film. Ci sono cinque missioni di volo radente da effettuare, oltre all'implementazione del bellissimo aereo Darkstar, che in Maverick ospita Tom Cruise alle prese con un pericoloso test aeronautico.

Ace Combat 7 Il grande realismo degli aerei in Ace Combat 7 Ace Combat 7: Skies Unknown è senza ombra di dubbio uno dei migliori videogiochi basati sui combattimenti aerei. Omaggiato da pubblico e critica per la sua realizzazione tecnica, complice un intelligente utilizzo del motore grafico Unreal Engine 4, si è rivelato anche un titolo d'azione divertente e coinvolgente. La giocabilità di Ace Combat 7 è molto cinematografica, non c'è mai un attimo di tregua e i comandi risultano intuitivi e facili da padroneggiare. Le innumerevoli scene di intermezzo strizzano l'occhio ai film d'azione americani, tra i quali ovviamente anche Top Gun. Si distingue anche per la colonna sonora orchestrata che riesce a sottolineare emotivamente le scene chiave del gioco, esattamente come fanno le due pellicole.

Top Gun: Hardlock un fermo immagine suggestivo di un attacco aereo in Hardklock Sono passati ormai dieci anni dall'uscita di Top Gun: Hard Lock su Xbox 360, Playstation 3 e PC. Il gioco sfruttava la licenza del film originale senza troppe pretese, con alti e bassi. Uno dei punti di forza era sicuramente la colonna sonora, ripresa a piene mani dalla pellicola, e una storia che si intreccia con quella originale grazie all'utilizzo di molti personaggi come Maverick, Iceman e Jester. Il gameplay era molto semplificato e soffriva di alcune lacune come la presenza di inspiegabili quick time event durante le fasi di dog fight, ma si lasciava giocare e rappresentava un buon modo di rievocare Top Gun tra le quattro mura domestiche. All'epoca uscì in un periodo forse troppo lontano sia dal primo film che dal secondo, diventando un titolo di nicchia destinato a pochi fan nostalgici. Oggi, forse, sarebbe il caso di riprovarlo.

Tom Clancy's H.A.W.X. Alcuni aerei sono stati realizzati in modo impeccabile La concorrenza all'interno del genere "combattimenti aerei" era praticamente scomparsa quando Ace Combat rimase l'unico (degno) esponente di questa categoria. Le rare incursioni sul tema da parte di alcune software house minori si erano rivelate totalmente fallimentari, destinando Namco al monopolio della scena "Top Gun" videoludica. Tuttavia, nel 2009 ci pensò Ubisoft a dare un po' di brio con il suo promettente H.A.W.X., ulteriore estensione del già prolifico mondo basato sui celebri libri d'azione di Tom Clancy. Una delle innovazioni portate da questo titolo fu quella di poter pilotare "in terza persona", premendo velocemente i tasti dorsali si entrava in una sorta di visuale esterna al velivolo che ci permetteva di effettuare manovre altrimenti impossibili, spettacolarizzando il combattimento in modo anche artificioso, ma efficace. Un multiplayer molto limitato, la giocabilità ripetitiva, unite a una realizzazione tecnica altalenante non l'hanno fatto entrare nell'olimpo dei giochi d'azione. Tuttavia, chi ha giocato a H.A.W.X. ne conserva probabilmente un piacevole ricordo, ed è per questo che lo inseriamo nel nostro speciale.

Arma 3 il dettagliato cockpit di un aereo di ArmA III Nel simulatore tattico ArmA III c'è spazio anche per i combattimenti aerei, i cosiddetti dog fight citati spesso in Top Gun: Maverick. Il gioco, sviluppato dalla software house ceca dei Bohemia Interactive e uscito nel lontano 2013 su PC Windows, è un enorme simulatore open world dove coesistono decine di fazioni, eserciti, mezzi militari, ognuno con il suo specifico modo di essere utilizzato. Paradossalmente, siamo in un campo diametralmente opposto a quello dell'azione frenetica, ma in ogni caso in ArmA III è possibile "assaggiare" come ci muove dentro un vero cockpit di caccia. Grazie a successive espansioni sono stati aggiunti molti velivoli di nuova generazione e altri mezzi.