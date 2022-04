Trek to Yomi e Kao the Kangaroo sono i giochi più attesi di maggio 2022

In un mese non brillantissimo, emergono Trek to Yomi e Kao the Kangaroo come giochi più attesi di maggio 2022.

Siamo ormai alla fine di aprile ed è tempo di tirare le somme sui giochi più attesi del mese di maggio 2022, che a dire il vero si presenta non proprio ricchissimo di grandi novità, ma comunque caratterizzato da una lineup che resta piuttosto interessante. A dire il vero la tendenza prosegue dal mese precedente, visto che anche aprile non era stato caratterizzato da novità di enorme calibro, a dimostrazione di come il mercato si stia prendendo un attimo di respiro dopo un inizio anno veramente su altissimi ritmi e le possibili novità che potrebbero arrivare a partire da questa estate, almeno in termini di eventi speciali ed annunci. In ogni caso, le novità non mancano, sebbene siano più spostate su progetti indie e giochi generalmente meno in vista, ma non per questo da sottovalutare, come sa bene chi segue con un po' di attenzione il panorama videoludico. La scelta (parzialmente) differente tra redazione e lettori è già un indice della varietà di titoli che il mese ha in serbo, ma c'è da dire che lo scarso entusiasmo per la lineup di maggio 2022 è emerso in maniera piuttosto palese dai risultati del sondaggio pubblico, come vedremo nello specifico. Intanto, possiamo però prepararci per la stagione degli annunci, visto che a maggio inizieranno già ad arrivare eventi interessanti come la presentazione del nuovo Warcraft Mobile, il probabile reveal di Call of Duty: Modern Warfare II e a seguire, il mese successivo, l'avvio della Summer Game Fest e dell'Xbox & Bethesda Showcase 2022.

Il più atteso dalla redazione Kao the Kangaroo è un chiaro ritorno al platform 3D classico Lotta serrata per il primo posto nella votazione interna alla redazione, che infatti è finita con un pari merito in vetta alla classifica: Trek to Yomi e Kao the Kangaroo condividono dunque il titolo di gioco più atteso di maggio 2022, cosa che non accade spesso, per quanto riguarda un singolo sondaggio. Trek to Yomi è un action adventure a scorrimento ispirato al Giappone feudale e ai film di genere e in particolare alle pellicole storiche di Akira Kurosawa: sviluppato da Flyin Wild Hog e pubblicato da Devolver Digital, il gioco racconta la storia del giovane spadaccino Hiroki e del giuramento fatto al maestro morente, di proteggere la propria città. Lo stile grafico in bianco e nero è sicuramente di grande impatto, sottolineando anche un'ambientazione in grado di fare sempre il suo grande effetto. Kao the Kangaroo rappresenta invece il ritorno di un franchise emerso nei primi anni 2000, all'epoca in cui i platform 3D dominavano la scena attraverso l'imposizione di personaggi più o meno improponibili, tra i quali spiccava appunto anche questa sorta di canguro antropomorfo in pantaloni e guanti da boxe. Il nuovo capitolo si presenta come un vero e proprio rilancio dello stile classico del genere, supportato da una veste grafica in linea con le potenzialità moderne ma dotato di un gameplay che richiama proprio i vecchi platform in 3D. A breve distanza, in seconda posizione c'è Eiyuden Chronicle: Rising, un JRPG che rappresenta il "successore spirituale" di Suikoden, essendo sviluppato dagli stessi autori. La nostalgia scorre potente in questo titolo, anche grazie allo stile grafico che richiama precisamente il "2D-HD" usato da Square Enix per Octopus Traveler. A chiudere il podio, un altro pari merito tra Salt and Sacrifice e Vampire: The Masquerade - Swansong.