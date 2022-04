Doctor Strange nel Multiverso della Follia, un teaser con rivelazioni importanti

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato mostrato con un breve teaser pubblicato forse per errore da Marvel e subito rimosso, in quanto contenente alcune importanti rivelazioni.

Spuntato a poche ore dallo spot italiano di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il video conferma una volta per tutte la presenza del Professor X, al secolo Charles Xavier: si sente la voce di Patrick Stewart e si vede una parte della sua sedia a rotelle, o quello che sarà il dispositivo a disposizione del personaggio.

In secondo luogo, c'è una sequenza in cui si vede Captain Carter, la versione femminile di Captain America nata nella serie animata What If...? (ecco i cinque episodi migliori) e interpretata sicuramente da Hayley Atwell.

Infine, Mordo conferma che sono proprio gli Illuminati le figure che presiedono il consiglio di fronte a cui si presenta il Doctor Strange, e si rivede anche quello che potrebbe essere il Superior Iron Man di Tom Cruise oppure Photon.

Insomma, sono davvero tante le cose che scopriremo una volta che Doctor Strange nel Multiverso della Follia farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane: ormai manca poco al 4 maggio.